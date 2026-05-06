Ed Boon confirmó que NetherRealm Studios está haciendo un nuevo Mortal Kombat, ¿qué pasó con Injustice 3?

Durante el último par de años han habido muchos chismes y rumores sobre el futuro de las series de juegos de pelea Mortal Kombat e Injustice, esta última basada en los personajes de DC Comics, desarrollados por el equipo de NetherRealm Studios en WB Games. Durante algún tiempo se creyó que Injustice 3 sería el siguiente juego en la línea, pero es posible que las cosas hayan cambiado.

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Afortunadamente, una reciente entrevista con Ed Boon —creador de estas series, líder de equipo desarrollador y director creativo de estos juegos— para la publicación Collider arrojó algo de luz sobre los siguientes proyectos del estudio. Sin embargo, no confirma exactamente qué es.

Cuando se le preguntó qué estaba haciendo NetherRealm, esto es lo que respondió:

Ojalá pudiera adelantarles algo. Creo que si lo hiciera probablemente me metería en problemas. Pero sin duda estamos trabajando en otro juego de Mortal Kombat y también tenemos otros proyectos. Tenemos muchas cosas en marcha, no solo videojuegos sino también en otros medios. Por lo tanto, tenemos grandes anuncios por hacer.

Ed Boon

Aunque algunas personas han interpretado sus palabras como una afirmación de que el próximo juego de NetherRealm Studios sería otro Mortal Kombat, esto no necesariamente es así. Boon confirmó que el estudio sí está trabajando en un nuevo MK, pero no dijo que ese es necesariamente su siguiente título. Todavía hay esperanzas de que Injustice 3 esté siendo desarrollado, que sea el próximo lanzamiento del estudio e incluso de que sea anunciado pronto.

Las dudas respecto al futuro de la serie Injustice tienen su origen en un podcast de 2021 con el conocido informante de la industria de los videojuegos Jeff Grubb. En ese entonces dijo que Warner Bros. estaría dando prioridad a los juegos de Mortal Kombat por encima de los del juego de peleas con personajes de DC Comics porque «esos venden mucho mejor» y ayudarían a la empresa con sus problemas económicos. Hay quienes creen que el anuncio de un nuevo MK tendría sentido para aprovechar la promoción de la nueva película que se estrenará en los próximos días.

Aunque han pasado casi cinco años desde eso, Warner Bros. sigue estando en mala posición económica y actualmente está en proceso de ser adquirida por Skydance Media. No sabemos cómo afectará esa compra a los videojuegos de la firma. Sin embargo, hay otros informantes que dicen que Injustice 3 ya lleva un buen tiempo en desarrollo. ¿A quién le creemos?

En este caso, lo mejor es tener paciencia y esperar un anuncio oficial al respecto. A lo mejor nos enteramos de algo durante Summer Game Fest a comienzos de junio.

El más reciente juego de NetherRealm Studios es Mortal Kombat 1, que está disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. La película Mortal Kombat II se estrenará en los cines de Colombia y el resto de Latinoamérica el jueves 7 de mayo de 2026.