Videojuegos

Ed Boon confirmó que NetherRealm Studios está haciendo un nuevo Mortal Kombat, ¿qué pasó con Injustice 3?

¿Se acabó la historia del Supermán malvado?

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 4 min

Durante el último par de años han habido muchos chismes y rumores sobre el futuro de las series de juegos de pelea Mortal Kombat e Injustice, esta última basada en los personajes de DC Comics, desarrollados por el equipo de NetherRealm Studios en WB Games. Durante algún tiempo se creyó que Injustice 3 sería el siguiente juego en la línea, pero es posible que las cosas hayan cambiado.

Afortunadamente, una reciente entrevista con Ed Boon —creador de estas series, líder de equipo desarrollador y director creativo de estos juegos— para la publicación Collider arrojó algo de luz sobre los siguientes proyectos del estudio. Sin embargo, no confirma exactamente qué es.

- Publicidad -

Cuando se le preguntó qué estaba haciendo NetherRealm, esto es lo que respondió:

Ojalá pudiera adelantarles algo. Creo que si lo hiciera probablemente me metería en problemas. Pero sin duda estamos trabajando en otro juego de Mortal Kombat y también tenemos otros proyectos. Tenemos muchas cosas en marcha, no solo videojuegos sino también en otros medios. Por lo tanto, tenemos grandes anuncios por hacer.

Ed Boon

Aunque algunas personas han interpretado sus palabras como una afirmación de que el próximo juego de NetherRealm Studios sería otro Mortal Kombat, esto no necesariamente es así. Boon confirmó que el estudio sí está trabajando en un nuevo MK, pero no dijo que ese es necesariamente su siguiente título. Todavía hay esperanzas de que Injustice 3 esté siendo desarrollado, que sea el próximo lanzamiento del estudio e incluso de que sea anunciado pronto.

Las dudas respecto al futuro de la serie Injustice tienen su origen en un podcast de 2021 con el conocido informante de la industria de los videojuegos Jeff Grubb. En ese entonces dijo que Warner Bros. estaría dando prioridad a los juegos de Mortal Kombat por encima de los del juego de peleas con personajes de DC Comics porque «esos venden mucho mejor» y ayudarían a la empresa con sus problemas económicos. Hay quienes creen que el anuncio de un nuevo MK tendría sentido para aprovechar la promoción de la nueva película que se estrenará en los próximos días.

Aunque han pasado casi cinco años desde eso, Warner Bros. sigue estando en mala posición económica y actualmente está en proceso de ser adquirida por Skydance Media. No sabemos cómo afectará esa compra a los videojuegos de la firma. Sin embargo, hay otros informantes que dicen que Injustice 3 ya lleva un buen tiempo en desarrollo. ¿A quién le creemos?

En este caso, lo mejor es tener paciencia y esperar un anuncio oficial al respecto. A lo mejor nos enteramos de algo durante Summer Game Fest a comienzos de junio.

¡MORTAL KOMBAAAAAT!

Mortal Kombat Legacy Kollection: ya esta disponible el «Krossplay» en la nueva actualización
 Mortal Kombat Legacy Kollection: ya esta disponible el…
La película Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica, nuevo tráiler en español
 La película Mortal Kombat II ya tiene fecha…
Mortal Kombat 1: Ed Boon revela que pronto habrá un nuevo parche de balance
 Mortal Kombat 1: Ed Boon revela que pronto…
Mortal Kombat: Legacy Kollection, así como pueden participar en la beta de los lobbies para Steam
 Mortal Kombat: Legacy Kollection, así como pueden participar…
Mortal Kombat Legacy Kollection – Reseña (PS5)
 Mortal Kombat Legacy Kollection – Reseña (PS5)
La IA arruinó un esperado libro de arte de Mortal Kombat y los fanáticos están enojados
 La IA arruinó un esperado libro de arte…

El más reciente juego de NetherRealm Studios es Mortal Kombat 1, que está disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. La película Mortal Kombat II se estrenará en los cines de Colombia y el resto de Latinoamérica el jueves 7 de mayo de 2026.

Más de:
Injustice 3 Injustice 3
Capcom tiene planes para Resident Evil con Leon incluso cuando el personaje llegue a sus 70 años
Remakes de los clásicos Myst y Riven confirmados para consolas PS5, PS VR2 y Xbox Series X/S
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela el primer vistazo al Hidden Gear de Kenshiro en los comerciales del nuevo anime
El perro del meme «This is fine» ya tiene su propio videojuego y luce muy bien
Copilot para Xbox ha sido cancelado, la IA de Microsoft ya no infectará las consolas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Capcom tiene planes para Resident Evil con Leon incluso cuando el personaje llegue a sus 70 años
No hay comentarios

Lo último

Invincible Vs: todas las notas del primer parche o actualización del juego
Esports
Este es el set de LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Collectors Edition, basado en la película del 2008 que inició el universo cinematográfico
Cultura POP
Devil May Cry: estas son las canciones que ambientarán la segunda temporada del anime
Anime y Manga
«007 First Light actualmente funciona en Nintendo Switch 2», su aplazamiento no es cancelación, asegura desarrollador
Videojuegos