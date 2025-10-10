Videojuegos

Ediciones físicas de Yooka-Replaylee salen hasta el 18 de diciembre, pero incluyen regalos

Pero no en cartucho de N64.

Playtonic y la distribuidora PM Studios anunciaron que el recién lanzado Yooka-Replaylee para PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2 –una reinterpretación del juego indie Yooka-Laylee de 2017–, lanzará su edición física a tiempo para las festividades de fin de año, el próximo 18 de diciembre. Tendrá un precio de $49,99 USD o su equivalente en moneda local. Esta edición física será un gran regalo de navidad, ya que además del juego en la plataforma de tu elección, incluye un mapa adicional y una hoja de calcomanías.

“Queríamos volver al punto donde todo comenzó para Yooka y Laylee, pero no solo ofrecer a los jugadores una versión más bonita”, afirmó Gavin Price, director del estudio Playtonic. Yooka-Replaylee es una experiencia renovada, donde cada mecánica, mundo y encuentro ha sido rediseñado para ofrecer algo sorprendente o nuevo. Si jugaste el original, este se sentirá familiar, pero aún así sorprendente. Y si nunca lo jugaste, bueno, este es el momento perfecto para comenzar”.

Quienes ya tengan una copia de Yooka-Laylee podrán disfrutar de un descuento automático del 30% en la compra digital de Yooka-Replaylee dentro del mismo ecosistema en que posean Yooka-Laylee. Por ejemplo, Steam, Nintendo Switch → Nintendo Switch 2, PlayStation 4 → PlayStation 5, Xbox One → Xbox Series X/S.

Únete a Yooka y Laylee en su mayor aventura hasta ahora. Esta es la nueva versión del juego de plataformas 3D definitivo y trae el doble de contenido, nuevas áreas, desafíos, coleccionables y opciones de personalización, además de nuevos movimientos que llevan el género a la perfección. Todo esto creado por los principales talentos detrás de Banjo-Kazooie y Donkey Kong Country, joyas en sus géneros de plataformas y coleccionables.

