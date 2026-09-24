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eFootball Kick-Off para Switch 2 se adelanta al lanzamiento de EA Sports FC 27 rodando una gran actualización

Pero mira cómo se mueve con la esférica.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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eFootball, el principal juego como servicio gratuito de Konami, está disponible en consolas PlayStation, Xbox, PC y dispositivos móviles, no cuenta con una versión para Switch 2. En su lugar, la híbrida de Nintendo recibió el exclusivo eFootball Kick-Off, una versión de pago totalmente independiente, centrada principalmente en la experiencia para un solo jugador, aunque también incluye multijugador local y en línea.

Esta edición de pago tiene un precio de $20 USD o 16£ y se lanzó a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un modo World Tour, en el que los jugadores viajan por el planeta enfrentándose a equipos de clubes. Cada vez que se derrota a un equipo, uno de sus jugadores puede ser transferido a tu plantilla. El juego también incluye un modo International Cup con los mismos grupos que la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como la opción de jugar ambos modos en cooperativo.

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EA Sports FC 27 sale el 25 de septiembre para todas las consolas de anterior y actual generación, incluidas Switch y Switch 2. Aprovechando tan magna ocasión, Konami lanzó una actualización gratuita (1.2.0) que añade un nuevo modo: Leagues / Ligas. El modo Ligas permite elegir un equipo de cualquiera de las ligas presentes en el juego, 25 repartidas entre Europa, Sudamérica y Asia-Oceanía.

Estas son las ligas incluidas en eFootball Kick-Off

  • Liga inglesa
  • Segunda división inglesa
  • Liga española
  • Segunda división española
  • Liga italiana
  • Segunda división italiana
  • Liga 1 McDonald’s
  • Liga 2 BKT
  • Liga Portugal Betclic
  • Trendyol Süper Lig
  • VriendenLoterij Eredivisie
  • Liga belga
  • Liga suiza
  • Liga danesa
  • Scottish Premiership
  • Brasileirão Betano
  • Segunda división brasileña
  • Liga argentina
  • Liga colombiana
  • Liga chilena
  • Meiji Yasuda J1 League 2026/27
  • Meiji Yasuda J2 League 2026/27
  • Liga coreana
  • BYD Sealion 6 League 1
  • Liga Super Malaysia

Al igual que los modos World Tour e International Cup, el modo Ligas también ofrece compatibilidad con el modo cooperativo, permitiendo que hasta cuatro jugadores jueguen juntos y guíen al mismo equipo a lo largo de la temporada. Además del modo Ligas, se han añadido un total de 13 nuevos jugadores legendarios al modo World Tour, los cuales se pueden obtener utilizando la moneda conseguida al jugar partidos. Entre las nuevas leyendas se encuentran Fernando Torres, Keisuke Honda y Gerard Piqué.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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