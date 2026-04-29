eFootball: se prepara para recibir una colaboración con Naruto

eFootball, el simulador de fútbol de Konami se prepara para recibir una de sus actualizaciones más llamativas hasta la fecha. Con la llegada del parche v5.4.1 este jueves 30 de abril, eFootball integrará una colaboración oficial el anime Naruto. Este evento marca el final de la campaña de eFootball por las mil millones de descargas, trayendo consigo una renovación visual y de contenido enfocada íntegramente en el universo de la obra de Kishimoto.

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Según, las primeras filtraciones, la actualización introduce un «sNew Campaign Hub» dedicado exclusivamente a Naruto, donde los usuarios encontrarán misiones y desafíos específicos para obtener recompensas temáticas. Lo anterior, sigue el modelo de colaboraciones previas con Captain Tsubasa y Yu-Gi-Oh!. Con la llegada de esta actualización, eFootball recibirá algunos coleccionable. Se añadirán cartas de jugador de tipo Epic y Highlight con estéticas inspiradas en el anime de Naruto, diseños especiales y variantes de cartas en 3D vinculadas con personajes populares de la serie, algo que ya ha aprovechado la comunidad del juego para dejar volar la imaginación.

Por el lado de las recompensas, se espera que los jugadores accedan a contratos, monedas, boosters y fichas de habilidad o posición. También se anticipan —los ya clásicos— bonos de inicio de sesión y la entrega de cartas gratuitas para facilitar la transición entre campañas tras el fin del evento de los mil millones de descargas. Cabe resaltar, que el juego renovará su imagen de portada e incluirá elementos cosméticos como uniformes temáticos, elementos de estadio y animaciones de celebración de gol inspiradas en efectos visuales de los jutsu de los shinobi.

View this post on Instagram El AC Milan ha mostrado que esta del lado de los Akatsuki.

Finalmente, el parche v5.4.1 de eFootball —además de la colaboración con Naruto— se centrará en realizar ajustes menores de rendimiento y estabilidad. Aunque no se esperan cambios estructurales en la jugabilidad, la actualización garantiza el soporte técnico necesario para los nuevos paquetes especiales y contratos de jugadores que se sumarán al título y que esperamos Konami nos confirme este jueves.

Vía: Cuenta oficial del juego en X, @we_konami