Ekko, Akali, Yasuo, Senna y Qiyana estrenan skins de True Damage en League of Legends con la nueva canción Know My Name

Hace unas semanas estábamos celebrando los nuevos aspectos para los miembros de la banda virtual de LoL Heartsteel y parece que las demás bandas sintieron envidia porque ahora tenemos otra más con nuevas apariencias para celebrar el lanzamiento de una nueva canción. Ya podemos ver cómo lucen las nuevas skins de la canción Know My Name de League of Legends para los miembros de True Damage: Ekko, Akali, Yasuo, Senna y Qiyana.

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Como es tradición, comencemos mirando el arte ‘splash’ de estos aspectos.

También podemos ver cómo lucen en el juego gracias a este tráiler oficial y los videos compartidos por el canal de YouTube SkinSpotlights.

La skin True Damage: Know My Name de Akali será de rareza legendaria, la de Ekko será Prestigiosa y las de Qiyana, Senna y Yasuo serán Épicas. Todas estarán disponibles en League of Legends a partir del miércoles 21 de octubre de 2026 con la llegada del parche de actualización 26.21.

La canción que da nombre a estos aspectos será el himno del Worlds 2026 y es interpretada por SOYEON (Akali), Coco Jones (Senna), Sofía Reyes (Qiyana) y Vic Mensa (Ekko). Será revelada oficialmente el jueves 8 de octubre de 2026, una semana antes del comienzo del torneo.

Si no pueden esperar para probar estas skins, ya se encuentran disponibles en el PTB o servidor de pruebas de League of Legends.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible únicamente para PC.