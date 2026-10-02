El adorable juego indie cooperativo protagonizado por un capibara y un cuervo —Capy Castaway— ya tiene traducción al español de Latinoamérica

Hace unas semanas salió a la venta un adorable juego del equipo canadiense Kitten Cup Studio que nos llamó de inmediato la atención gracias a sus protagonistas: una pequeña cría de capibara y un astuto pero tierno cuervo. Este juego es Capy Castaway y si estaban pensando en jugarlo pero no podían por la barrera del idioma, les tenemos una buena noticia: ya recibió una actualización gratis que permite disfrutarlo tanto en español de Latinoamérica como en portugues brasileño.

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Esto resulta perfecto porque es un juego muy apropiado para niños pequeños que tal vez apenas estén aprendiendo a leer para disfrutarlo con sus padres. Uno de ellos puede controlar al capibara y otro al cuervo para explorar una isla que acaba de sobrevivir a una inundación y resolver sencillos pero divertidos acertijos para ayudar a los demás animales. También se puede jugar en solitario.

Pueden ver cómo se juega este título en el siguiente tráiler.

Y así luce el juego en nuestro idioma.

Este juego está inspirado en en la historia real de Bonnie y Clyde. No la pareja de criminales estadounidenses de los años 30, sino la pareja de capibaras que escapó del zoológico High Park de Toronto en el año 2016 y se volvió famosa en la ciudad.

Capy Castaway está disponible solo para PC y exclusivamente mediante Steam. De momento no hay noticias sobre un posible lanzamiento en consolas.