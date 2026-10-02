El adorable juego indie cooperativo protagonizado por un capibara y un cuervo —Capy Castaway— ya tiene traducción al español de Latinoamérica

Hace unas semanas salió a la venta un adorable juego del equipo canadiense Kitten Cup Studio que nos llamó de inmediato la atención gracias a sus protagonistas: una pequeña cría de capibara y un astuto pero tierno cuervo. Este juego es Capy Castaway y si estaban pensando en jugarlo pero no podían por la barrera del idioma, les tenemos una buena noticia: ya recibió una actualización gratis que permite disfrutarlo tanto en español de Latinoamérica como en portugues brasileño.
Esto resulta perfecto porque es un juego muy apropiado para niños pequeños que tal vez apenas estén aprendiendo a leer para disfrutarlo con sus padres. Uno de ellos puede controlar al capibara y otro al cuervo para explorar una isla que acaba de sobrevivir a una inundación y resolver sencillos pero divertidos acertijos para ayudar a los demás animales. También se puede jugar en solitario.
Pueden ver cómo se juega este título en el siguiente tráiler.
Y así luce el juego en nuestro idioma.
Este juego está inspirado en en la historia real de Bonnie y Clyde. No la pareja de criminales estadounidenses de los años 30, sino la pareja de capibaras que escapó del zoológico High Park de Toronto en el año 2016 y se volvió famosa en la ciudad.
Capy Castaway está disponible solo para PC y exclusivamente mediante Steam. De momento no hay noticias sobre un posible lanzamiento en consolas.