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El anime de Black Clover regresa, esta es la fecha oficial del estreno de la segunda temporada del anime

Ya todo está listo para el inicio del enfrentamiento entre el reino del trébol y la triada de la pica en la segunda temporada de Black Clover.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Tras la pausa sufrida en marzo de 2021 con la emisión de su episodio 170, la adaptación al anime de la obra de Yūki Tabata, Black Clover, se prepara para retornar a las pantallas. Anteriormente, la producción de la segunda temporada del anime de Black Clover confirmó que el opening o tema de apertura se llamará «Kienai Riyū« y este será interpretado por la agrupación WANIMA y el ending o tema de cierre será «Yellow Brick Road» del grupo ONE OR EIGHT..

¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la segunda temporada del anime de Black Clover?

El primer episodio de la esperada segunda temporada de Black Clover será estrenado el sábado 3 de octubre de 2026. Así que si se preguntan dónde se podrá ver el regreso del anime de Black Clover a nivel internacional, les contamos que Crunchyroll se encargará de transmitir la segunda temporada en simultáneo conforme se emita cada capítulo en Japón. Además, dentro del programa Crunchyroll Anime Nights, la plataforma proyectará un avance exclusivo en cines de Estados Unidos el 21 de septiembre de 2026. La animación estará nuevamente bajo la responsabilidad de Studio Pierrot. Además, la segunda temporada contará con la dirección de Ayataka Tanemura, quien previamente dirigió los episodios 153 al 170 y el largometraje de la franquicia.

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Como antesala al regreso del anime de Black clover, TV Tokyo emitirá tres contenidos especiales. El primero será un resumen de la primera temporada de Black Clover que se emitirá el 15 de septiembre. Luego se emitirá un preestreno titulado «Rompiendo barreras» el mismo día. Finalmente, una transmisión enfocada en entrenamiento físico llamada «Proyecto Músculo» fijada para el 22 de septiembre.

¿Quiénes están encargados de la producción de la segunda temporada de Black Clover?

La dirección de la segunda temporada de Black Clover estará a cargo de Ayataka Tanemura, quien cuenta con experiencia previa en la franquicia al haber dirigido los episodios 153 al 170 del primer anime, además de la película Black Clover: Sword of the Wizard King. Tanemura estuvo presente en la Anime Expo junto a Gakuto Kajiwara, el actor de voz a Asta, el protagonista de la obra de Yuki Tabata. En cuanto a la animación, el reconocido Studio Pierrot regresará para encargarse de la producción de los nuevos episodios. Por su parte, la plataforma Crunchyroll será la responsable de transmitir el anime vía streaming para los fanáticos fuera de Japón.

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Fuente: página oficial del anime de Black Clover

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