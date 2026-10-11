El anime de Dr. Stone regresa con una secuela llamada «Terraforming»

Durante el evento «Stone Fes. 2026» celebrado este sábado, en Japón, se dio a conocer oficialmente que se le ha dado luz verde para la producción de Dr. Stone Terraforming. Este nuevo anime funcionará como una secuela directa de la adaptación animada para televisión basada en la obra escrita por Riichirou Inagaki e ilustrada por Boichi.
¿Qué sabemos sobre el nuevo anime Dr. Stone Terraforming?
La historia de Dr. Stone «Terraforming» se ubica cronológicamente después de los acontecimientos de la historia principal y adaptada a partir del volumen número 27 del manga. Este anuncio da continuidad al anime de Dr. Stone, el cual debutó en julio de 2019. Posteriormente, la serie emitió su segunda entrega, Dr. Stone: Stone Wars, en enero de 2021, seguida por el especial de una hora Dr. Stone: Ryusui en julio de 2022. La tercera temporada, titulada Dr. Stone: New World, se dividió en dos partes. La primera se estrenó en Japón en abril de 2023 finalizando en su episodio 11, mientras que la segunda parte comenzó en octubre de 2023 y concluyó en diciembre del mismo año con su capítulo 22.
Finalmente, la cuarta y última temporada de la serie, Dr. Stone: Science Future, emitió su primer bloque de episodios a partir de enero de 2025. Su segunda parte se transmitió entre el 10 de julio y el 25 de septiembre de 2025, para culminar definitivamente tras la emisión de su tercera parte el 25 de junio. El manga de Dr. Stone, ilustrado por Boichi y escrito por Riichirou Inagaki (autor de Eyeshield 21), fue publicado en la revista Weekly Shonen Jump entre marzo de 2017 y marzo de 2022.
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