El arcade de Gundam Extreme Vs. 2 Infinite Boost saldrá en el 2025

Bandai Namco Amusement ha revelado que este año llegará a las salas de arcade en Japón una nueva actualización para el juego Gundam Extreme Vs. 2 Infinite Boost. Este título es la secuela de Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On, cuyo llegada a las salas de arcade fue en el 20216, el cual tuvo una adaptación para PlayStation 4 en el 2020.

Esta nueva actualización llega para celebrar el aniversario número 15 de la franquicia Gundam Extreme Vs. y las pruebas con el nuevo cabinet se llevarán a cabo en Chiba y Osaka el 8 y 9 de marzo.

¿Llegará Gundam Extreme Vs. 2 Infinite Boost a consolas?

Por el momento se desconoce si esta nueva versión de Gundam Extreme Vs. 2 llegará a consolas de actual generación. Sin embargo, bajo el marco de la celebración de los 15 años de esta franquicia, y aprovechando la expansión global de la marca Gundam, es probable que la desarrolladora japonesa anuncie un port de este juego para la actual generación.

Nuevos personajes

Adicionalmente, la versión actual del arcade recibirá una nueva actualización el próximo 19 de febrero. Esta agregará a Gundam Extreme Vs. 2 OverBoost a Chloe Croce y el Todesritter de Mobile Suit Gundam Side Story Missing Link y a Athrun Zala y el Infinite Justice Gundam Type II de la película Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Pero Bandai Namco no solo agregará a estos personajes. Ya que, junto a ellos, el título de lucha en 3D de Gundam recibirá un nuevo ajuste y balance para toda la plantilla de personajes.

En nuestra reseña de Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On dijimos que en una época donde es normal que la calidad de los juegos del subgénero de lucha conocido como ‘Arena Fighter’ sea baja, este juego llegó para recordarnos que en Japón sí existe la competencia dentro de este subgénero. Pueden consultar nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

Fuente: cuenta oficial de la franquicia Gundam VS. en YouTube