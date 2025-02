El capítulo 380 del manga de Berserk saldrá a finales de febrero

A finales de enero nos enteramos de que el viernes 14 de febrero será publicado en las páginas de la revista Young Animal número 4 del 2025, el capítulo 379 del manga de Berserk. Ahora, la cuenta MangaMoguraRE en X, antes Twitter, ha revelado que el capítulo 379 no será lo único que veremos del manga de Berserk en febrero.

¿Cuándo sale el capítulo 380 del manga de Berserk?

El viernes 28 de febrero será publicado, en el fascículo cinco de la revista Young Animal, el capítulo 380 del manga Berserk. Así lo consignó el conocido filtrador en su cuenta de X. Además, la filtración apunta a que este segundo capítulo del manga Berserk que saldrá en febrero tendrá una página a color.

Esta no es la única noticia sobre el manga de Berserk. Ya que, también se ha conocido que el volumen o tankobon 43 del manga Berserk saldrá al mercado en Japón el viernes 29 de agosto. Cabe resaltar, que cada uno de estos volúmenes cuenta con un total de entre seis y nueve capítulos. El volumen 42 inicia en el capítulo 365 y termina en el 373. Así que de no ser publicados más capítulos en el primer semestre del 2025, podemos asegurar que el tankobon 43 de Berserk contendrá siete capítulos (374 – 380).

La continuación del manga Berserk es un tributo al legado de Miura. Así quedo plasmado el año pasado, gracias a una entrevista que Kouji Mouri dio al medio japonés Magmix. En esta entrevista, Mouri habló de los desafíos que implica recrear el estilo único de Miura, especialmente en lo que respecta a Guts, el protagonista de Berserk.

Adicionalmente, la muerte de Miura también impacto de manera especial Jyoji Morikawa —o George Morikawa como se le conoce al autor de Hajime no Ippo—. Este ‘mangaka’, del cual fue asistente Miura, a principios del año 2023 declaró que no tenía nada, por lo cual sentirse orgulloso. Esto debido a que su obra, Hajime no Ippo, no ha finalizado. Por esta razón, Morikawa contó a inicios del 2024 que ya había decidido el final del ‘manga’ y hoy en día el regreso de Makunouchi al mundo del boxeo está cada vez más cerca. Si desean conocer más sobre esta historia y el impacto del maestro Miura en su resolución, les recomendamos seguir este enlace.

