El chat de voz en equipo sí llegará a League of Legends, los desarrolladores explican por qué se está demorando tanto

Resulta increíble pensar que más de 16 años después de su lanzamiento, un juego en el que el trabajo en equipo es tan importante como League of Legends aún no tiene chat de voz nativo. Desde el primer día los jugadores han tenido que recurrir a aplicaciones como Skype y luego Discord para poder estar comunicados durante sus partidas. Afortunadamente, eso va a cambiar. Riot Games ya confirmó hace un tiempo que el chat de voz para LoL está en desarrollo y recientemente dieron algunos detalles al respecto.

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Mediante una publicación hecha en el sitio web oficial del juego, el equipo de desarrollo explicó que «no incorporaron el chat de voz de equipo antes porque no cumplía con sus estándares de seguridad y fiabilidad». La razón por la que sí lo van a implementar ahora es «gracias a los grandes avances tecnológicos que lograron a la hora de detectar infractores».

También dijeron que son conscientes de que a la comunidad de jugadores de League of Legends le preocupa que el chat de voz de equipo genere conversaciones tóxicas e «interacciones nefastas», pero harán todo lo que esté a su alcance para que eso no ocurra y entre las medidas está que quienes quieran acceder al canal de voz para comunicarse con el equipo deberán contar con una buena reputación. Todos sabemos que, tristemente, hay jugadores de LoL muy desagradables y han causado que la comunidad tenga muy mala fama. Esperamos que estas medidas logren mantener a esas personas a raya.

La razón por la que el chat todavía se demorará un poco más es porque están probando e iterando fuertemente sus funciones, o al menos eso es lo que dicen. Cuando el chat de voz esté casi listo, van a lanzar la función en un idioma o una región a la vez y perfeccionarla al máximo antes de incorporarla en otro lugar. Todavía no hay fechas definidas para eso.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.