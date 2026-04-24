Videojuegos

El clásico R-Type DX para Game Boy Color será relanzado en consolas caseras modernas con música actualizada

Musicalmente mejor.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

City Connection reveló la fecha de lanzamiento de R-Type DX: Music Encore, su próxima compilación que incluye las versiones para Game Boy Color de los juegos arcade R-Type y R-Type II, además de un nuevo modo especial que permite jugar cada juego consecutivamente.

Esta compilación se lanzará para Nintendo Switch, PS4, Xbox Series X/S y PC (Steam) el 30 de abril del 2026, según el anuncio realizado durante una transmisión en vivo en el canal de YouTube de City Connection. Una de las novedades promocionadas es la integración de una banda sonora original para cada nivel del juego.

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Lucha sin parar desde la primera misión de Bydo hasta la segunda en el ‘Desafío Definitivo’, la misión final que abarca toda la saga. En Music Encore, revive este legendario juego alternativo con bandas sonoras totalmente nuevas que podrás disfrutar exclusivamente en este modo. ‘Ultimate Challenge’ presenta su primera banda sonora completa.

Incluso las escenas que originalmente compartían música ahora cuentan con pistas dedicadas, fieles a la experiencia arcade, lo que permite jugar cada nivel con la misma estructura musical que la versión arcade original.

La música está compuesta por WASi303, especialista en sonido de videojuegos retro. Al utilizar chips de sonido auténticos de consolas portátiles, ofrece una experiencia que conserva la esencia de la época, a la vez que aporta algo fresco y novedoso.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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