El «clon de Doom» Darkenstein 3D ya está disponible gratis en Steam

¿Quieren disfrutar de un juego de disparos «estilo noventero» pero no tienen dinero? ¡No hay problema! El desarrollador Rowye y la distribuidora Microprose acaban de lanzar Darkenstein 3D, un FPS retro ‘clon de Doom’ (me niego a llamarlo «boomer shooter» como hacen los jóvenes) que ya mismo pueden descargar completamente gratis.

Por su nombre pueden adivinar fácilmente que este título está inspirado en Wolfenstein 3D. No se equivocan. Vamos a arrasar con hordas de nazis como en el clásico de id Software, pero no para ganar la segunda guerra mundial, sino para rescatar a nuestro querido perro. Pueden ver el tráiler a continuación.

Si lo quieren, solo tienen que visitar la página del juego en Steam, buscar el botón de agregar a la biblioteca y descargarlo para empezar a jugar. Aunque el juego se promociona como «gratuito», también dicen que es «gratis por ahora», lo que puede significar que en algún momento pueden comenzar a cobrar por él.

A causa de eso, les recomiendo que lo agreguen a sus bibliotecas lo más pronto posible. Si de todos modos quieren colaborar con los desarrolladores, pueden comprar la banda sonora del juego en la misma página por 23.400 pesos colombianos.

En el mundo real estamos cansado de ver a los nazis salirse con la suya, así que acribillar a unos cuantos en un juego gratis como Darkenstein 3D suena a una catarsis más que necesaria.