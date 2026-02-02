El cortometraje de Resident Evil Requiem y por qué Hollywood ha sido incapaz de adaptar bien la franquicia

Pocos fanáticos de los videojuegos han sufrido más con las adaptaciones al cine o televisión de su franquicia favorita, como los de Resident Evil. Capcom se ha esmerado en darle rienda suelta a las productoras menos interesadas en respetar la saga más importante del ‘survival horror’, y así vimos películas de dudosa fidelidad como las protagonizadas por Milla Jovovich; una incipiente serie para Netflix que nadie recuerda y un ‘reboot’ que nos daba la bienvenida a Raccoon City, solo para huir despavoridos. Todavía hay otra película ‘reboot’ en camino que ni siquiera busca seguir la historia de los juegos, porque Hollywood no aprende y al parecer les quedó grande adaptar uno de los géneros más comunes del séptimo arte.

Sin embargo, a semanas del lanzamiento de Resident Evil Requiem el 27 de febrero en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC, Capcom nos presenta un cortometraje en acción real que nos da una idea de lo que siempre le han faltado a las adaptaciones de Resident Evil: humanidad.

‘El mal siempre ha tenido un nombre’ nos muestra la historia de una madre interpretada por Maika Monroe (It Follows, Longlegs), quien tras una vida normal y tranquila con su pequeña hija en Raccoon City, queda envuelta en el caos desatado por Umbrella con zombis y armas biológicas. No hay sujetos con habilidades extraordinarias, simplemente sobrevivientes que en segundos ven cómo todo lo que amaban se hace pedazos. En el cortometraje hay guiños a criaturas como Lickers y hasta a Némesis.

El final es una referencia a lo que los desarrolladores de Resident Evil Requiem han señalado en anteriores ocasiones, y es que los zombis tienen recuerdos de su vida previa a la zombificación. Algunos de ellos mantienen realizando la rutina de su vida humana, como si el cerebro no hubiese sido afectado del todo con el virus, es decir que ya no son simples esponjas de balas móviles. Las últimas frases, un indicio de quienes están detrás de los eventos antagónicos en Resident Evil Requiem.

«Son los últimos. Instalaciones aseguradas».

«Entendido. Raccoon City es nuestra».

Esperamos con paciencia a develar los misterios y horrores de las ruinas de Raccoon City cuando Resident Evil Requiem esté disponible en todo el mundo.