El crossplay fue considerado para Mortal Kombat: Legacy Kollection, pero será lanzado sin él

La expectativa crece entre los fans de la franquicia Mortal Kombat. Ya que, desde finales de julio algunas filtraciones apuntan a que la Mortal Kombat: Legacy Kollection saldrá a la venta el 30 de sptiembre. Sin embargo, ante que se oficialice esta fecha, un tema en particular genera debate. Esta es la posibilidad de que la Mortal Kombat: Legacy Kollection tenga crossplay.

Aunque Digital Eclipse, el estudio encargado del desarrollo del proyecto, ha confirmado que la compilación se lanzará sin esta funcionalidad, no todo está perdido. Esto debido a que Dan Amrich, editor de contenido de Digital Eclipse, en entrevista para The Gamer dijo que el equipo está activamente investigando la viabilidad de incluir el crossplay en una futura actualización.

¿Habrá que orarle a Liu Kang para que la Mortal Kombat: Legacy Kollection tenga Krossplay?

No hay garantías, pero la puerta se mantiene abierta para que los jugadores de diferentes plataformas puedan enfrentarse en el futuro.​ Así lo dijo Dan Amrich. Así que, gracias a esta decisión podemos suponer, que más allá del crossplay, el enfoque principal de esta colección parece ser la fidelidad al material original.

Amrich también explico, que el objetivo es crear un «museo» de los juegos, donde se preserve la experiencia tal como fue. «Siempre intentaremos mejorar el material original, pero hay opciones», comentó Amrich, subrayando la importancia de dejar los juegos en su estado original para que los jugadores puedan apreciar la historia y el diseño de la época.

Es así que, la Legacy Kollection no solo incluirá los títulos principales. Amrich insinuó que no todos los juegos de la compilación han sido revelados, dejando la posibilidad de que otros títulos, quizás incluso las versiones portátiles, se anuncien más adelante. Esto demuestra un profundo respeto por la historia de la franquicia en todas sus formas. Lo que sí es seguro es que Digital Eclipse está trabajando para crear un archivo que perdure, dando a los jugadores la oportunidad de apreciar la franquicia reviviendo o descubriendo los títulos que forjaron el legado de Mortal Kombat.

Vía: The Gamer