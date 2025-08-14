El curioso caso de supuesta censura en Wuchang: Fallen Feathers (parche 1.5)

Cuando anunciaron este juego «estilo souls» del estudio chino Leenzee inmediatamente surgieron comparaciones con el exitoso Black Myth: Wukong. Todo indicaba que se iba a convertir en un gran éxito de ventas y de crítica, pero no fue exactamente así. Aunque fue bien recibido, Wuchang: Fallen Feathers tuvo enormes problemas de rendimiento en PC y centenares de reseñas negativas de usuarios chinos que parecen haber llevado a la censura de ciertos elementos tras el parche de actualización 1.5.

Se supone que este parche de actualización iba a arreglar una gran cantidad de los problemas de rendimiento del juego. De acuerdo a las notas oficiales, hay más de un centenar de ‘bugs’ y errores corregidos, ajustes de balance que hacen el juego un poco más fácil y «ajustes a las animaciones de ciertos NPC», con la promesa de que «optimizarán las animaciones de ‘cansancio’ en el futuro para mejorar la trama».

A lo que se refiere esto es que ciertos personajes y jefes basados en personajes históricos reales de China ya no pueden ser eliminados. En su lugar, muestran una animación de derrota y huyen o se quedan quietos para dar un par de diálogos más.

Para entender por qué hicieron este cambio primero tienen que saber que aunque Wuchang: Fallen Feathers es una historia de fantasía, se desarrolla durante un periodo real de la historia de China: el final de la dinastía Ming y el comienzo del reinado de la dinastía Qing. Durante esta era, las rebeliones manchú causaron varias masacres contra la etnia han, que es mayoritaria en ese país. En el juego tenemos al último emperador Ming como el principal villano y no se mencionan las atrocidades cometidas por quienes apoyaban a los Qing.

Aunque las mejoras técnicas y cambios implementados a Wuchang: Fallen Feathers en el parche 1.5 han sido generalmente muy bien recibidos (con la excepción de algunos obsesivos con que los juegos deben ser absurdamente difíciles), los cambios a la trama, que algunos NPC ya no se puedan matar y que ahora algunos de ellos ya no sean agresivos ha desatado una pequeña controversia.

De acuerdo a muchos jugadores, especialmente occidentales, estos cambios habrían sido implementados para satisfacer a los jugadores chinos que se quejaron diciendo que el juego era «anti han». Tras una larga mirada a las reseñas negativas en chino del juego en Steam debo decir que sí encontré algunos comentarios al respecto con un tono preocupantemente ultranacionalista —al menos de acuerdo a la traducción automática de Google Translate— pero definitivamente no fueron muchos. La mayoría de críticas negativas chinas que encontré contra Wuchang: Fallen Feathers se referían al mal rendimiento del juego, la dificultad extrema de algunos jefes o incluso hacia el alto precio que tenía en la región comparado con el resto del mundo.

Por supuesto, estos es solo una pequeña muestra y no podemos saber fácilmente cómo fue la reacción a estos elementos del juego en China, su principal mercado. Los cambios sí parecen responder a esta clase de críticas pero no sabemos si realmente vienen de una mayoría de la comunidad gamer de ese país, si están previniendo una posible controversia, si decidieron estos cambios internamente o si temían una reacción del gobierno. De acuerdo a algunos medios, el 75% de las críticas de usuarios locales habían sido negativas, aunque eso no impidió que tuviera buenas ventas.

Entre los cambios que tuvo Wuchang: Fallen Feathers en el parche 1.5 y que alteran el tono de la historia está la eliminación del gesto «Rezar», la cual la enseña un misionero portugués. Esto había llevado a muchas bromas sobre «Bai Wuchang volviéndose cristiana» y he visto mensajes diciendo que lo quitaron porque «ofendía a los jugadores chinos que no querían jugar con una cristiana». La verdad es que no he encontrado ningún mensaje en chino quejándose de este elemento.

Lo más irónico y triste de esta situación es que aunque en verdad el parche soluciona muchos de los problemas que tenía el juego, las críticas en Steam siguen siendo «Variadas» y están llenas de mensajes recientes de jugadores «quejándose por la censura», tanto en inglés como en chino (aunque no puedo asegurar que estas últimas hayan sido escritos realemente por jugadores chinos).