El destino de Kronus de Warhammer 40,000: Dawn of War IV se mueve de septiembre a diciembre

El desarrollador King Art Games anunció la necesidad de tomar un poco más de tiempo para perfeccionar la experiencia de Warhammer 40,000: Dawn of War IV y así ofrecer el más alto nivel de calidad desde el primer día. Como resultado, el juego se lanzará ahora el 3 de diciembre del 2026, y los jugadores de la Commander Edition tendrán acceso anticipado el 30 de noviembre vía Steam.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Warhammer 40000: Dawn of War IV. Seguir

El desarrollo continúa a todo ritmo, y los jugadores pueden esperar más informes del campo de batalla, demostraciones de jugabilidad y análisis detallados de los desarrolladores en los próximos meses, a medida que el estudio comparta más detalles sobre lo que está por venir.

«A medida que nos acercábamos a las etapas finales del desarrollo, vimos la oportunidad de mejorar aún más Dawn of War IV y ofrecer la calidad de experiencia que siempre hemos visualizado. El tiempo adicional nos permitirá seguir optimizando el rendimiento, resolviendo errores y puliendo aún más el juego para garantizar que los jugadores tengan la mejor experiencia posible desde el primer día», dijo el director creativo Jan Theysen.

Junto con el anuncio, King Art Games publicó una hoja de ruta actualizada para el primer año que refleja la fecha de lanzamiento revisada. Las fechas de lanzamiento del contenido posterior al lanzamiento se anunciarán más adelante.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV se lanzará en formato estándar y Commander Edition. Ambas ediciones ya están disponibles para reservar con un descuento del 10%. A lo largo del primer año, los jugadores podrán disfrutar de actualizaciones gratuitas que incluyen el regreso del modo Cruzada, nuevos mapas, modos, comandantes y el editor de misiones, además de dos grandes expansiones de la historia que profundizarán el conflicto en Kronus e introducirán una nueva facción jugable en el campo de batalla.