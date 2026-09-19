El día final de Tokyo Game Show 2026 ha sido cancelado

El Tokyo Game Show 2026, evento que dio inicio el 17 de septiembre en el Makuhari Messe de Chiba, Japón, para celebrar su trigésimo aniversario, ha tenido que modificar repentinamente su programación. Ya que, aunque la edición de este año estaba planificada para extenderse a lo largo de cinco días por primera vez, las adversas condiciones meteorológicas previstas para el inicio de la semana obligaron a la organización a cancelar la última jornada planeada para el lunes 21 de septiembre.

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¿Qué sabemos sobre la cancelación del último día de Tokyo Game Show 2026?

La decisión fue anunciada formalmente por la Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA). Esta es la entidad organizadora del evento. De acuerdo con la información emitida por la CESA y datos provistos por la Agencia Meteorológica de Japón, el tifón número 25, denominado Dujuan, se aproxima a la costa sur del país, ganando fuerza y ralentizando su marcha mientras avanza hacia la región de Tokio. Las previsiones oficiales indican fuertes lluvias y vientos intensos desde la tarde del lunes 21 de septiembre, pronosticándose acumulaciones de agua de hasta 80 mm en la región de Kanto para la mañana del domingo. Además de otros 200 mm adicionales hacia la mañana del lunes.

Ante este panorama, el comité organizador de TGS 2026 priorizó la seguridad de los asistentes, expositores, artistas y personal de trabajo. Esto con el fin también de buscar evitar potenciales interrupciones severas en el transporte público que dificultaran el regreso seguro a casa de trabajadores y asistentes a la feria. Por otra parte, la jornada del domingo 20 de septiembre se mantendrá según lo programado. Sin embargo, podrían aplicarse ajustes puntuales a las actividades si las condiciones del recinto lo requieren. Dado que este día se llevará a cabo, no se realizarán reembolsos para las entradas del domingo. No obstante, las entradas compradas para el lunes 21 de septiembre sí contarán con un proceso de reembolso completo. Finalmente, los organizadores evalúan adaptar algunas de las presentaciones y eventos programados para el lunes cancelado con el fin de transmitirlos en línea mediante los canales oficiales de Tokyo Game Show.

Fuente: CESA