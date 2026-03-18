El DLC con jefes de Yakuza, Sonic y Golden Axe para Shinobi: Art of Vengeance ya tiene fecha de lanzamiento y un genial tráiler

2025 fue el año de los ninja. Entre los numerosos títulos protagonizados por los asesinos sigilosos que recibimos entonces tenemos que destacar a Shinobi: Art of Vengeance, pues aunque tiene elementos de metroidvania mal implementados, es un excelente juego de acción y plataformas en 2D. Si ya lo terminaron, pronto tendrán una gran excusa para volver a jugarlo o para conocerlo por primera vez, pues ya conocemos la fecha de lanzamiento del DLC ‘Villano de Sega’ que nos permitirá enfrentarnos a jefes ‘crossover’ sacados de otras franquicias de Sega.

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Este DLC estará disponible a partir del viernes 3 de abril de 2026 y agregará un nuevo nivel en el que enfrentaremos a los siguientes enemigos:

Goro Majima , de la serie Yakuza/Like a Dragon

, de la serie Yakuza/Like a Dragon Dr. Robotnik , de la serie Sonic The Hedgehog

, de la serie Sonic The Hedgehog Death Adder, de la serie Golden Axe

Para acompañar el anuncio de la fecha de lanzamiento del DLC con estos jefes especiales para Shinobi: Art of Vengeance, SEGA lanzó un espectacular video promocional que resume la historia del juego y muestra el combate de Joe Musashi contra el jefe final Lord Ruse usando una animación espectacular. Al final del tráiler, que pueden ver a continuación, tenemos la primera mirada a los nuevos jefes en acción.

Shinobi: Art of Vengeance está disponible para PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.