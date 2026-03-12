El DLC Dave the Diver: In the Jungle ya tiene fecha de lanzamiento y un montón de novedades

El contenido descargable Dave the Diver: In the Jungle se lanzará el próximo 18 de junio, según anunció el desarrollador Mintrocket. Dos nuevas ediciones físicas —la Edición Completa de Dave the Diver y la Edición de Coleccionista— también estarán disponibles para PlayStation 5 y Switch 2 a través de Silver Lining Interactive.

La Edición Completa de Dave the Diver incluye todo el contenido descargable publicado anteriormente, además de In the Jungle, en un solo disco/tarjeta de juego. La Edición de Coleccionista incluye esto, además de un stand de acrílico del restaurante Bancho Sushi, cuatro insignias metálicas, un llavero de acrílico, un collar con colgante de delfín, dos tarjetas de Marinca, un póster y cuatro postales.

En In the Jungle, Dave se aventura en un territorio completamente nuevo, asumiendo nuevas responsabilidades en agua dulce, conociendo a los lugareños, ayudando a amigos conocidos y explorando aguas desconocidas. Este pintoresco pueblo selvático rebosa de oportunidades y también de peligro. El contenido descargable se lanza con aproximadamente 10 horas de contenido, presentando nuevos encuentros y mecánicas que se alejan significativamente del juego base y del contenido descargable anterior.

La aldea

Bienvenido a Utara, una aldea selvática donde el tiempo fluye en tiempo real. Aquí, Dave puede pasar sus días buceando libremente, recolectando frutas, recursos y forjando relaciones con los lugareños completando tareas y misiones secundarias. Como siempre, Dave se encuentra rodeado de posibles amigos (y futuros clientes) cuya confianza y patrocinio debe ganarse. A medida que las relaciones se profundizan, también lo hacen las recompensas, desbloqueando nuevas oportunidades en Utara y creando un efecto dominó que se extiende hasta el negocio de restaurantes de Bancho.

Nuevo restaurante

Una de las mayores novedades de In the Jungle con respecto al juego base es la introducción de Bancho Grill, un nuevo restaurante en Utara que ofrece un menú de agua dulce completamente cocinado. A diferencia de Bancho Sushi, donde el movimiento era limitado, Dave ahora puede moverse libremente por la parrilla, atendiendo a los clientes en múltiples áreas en lugar de un solo plano horizontal. A medida que Dave estrecha sus lazos con los aldeanos, estos empezarán a visitar Bancho Grill como comensales, lo que convierte al restaurante en un centro clave y un vínculo vital entre Dave y la comunidad.

Sistemas y armas

Esta vez, Dave se sumerge en un enorme lago de agua dulce en lugar del Agujero Azul: uno repleto de nueva vida acuática, opciones gastronómicas inesperadas y un sinfín de peligros acechantes. Las nuevas aguas exigen nuevas herramientas, y Mintrocket reveló la última pieza de equipo de Dave: la Pistola de Jungla. Esta versátil arma puede transformarse libremente en pistolas de red, escopetas, rifles de francotirador o armas normales, lo que permite a Dave adaptarse sobre la marcha y da a los jugadores la libertad de experimentar con sus estilos de combate preferidos.

Dave the Diver está disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.