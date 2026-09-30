El DLC de Crimson Desert ha sido aplazado, pero la espera no será larga

No se puede negar que este juego de acción y aventura del estudio coreano Pearl Abyss tuvo muchos problemas en su lanzamiento que le valieron una recepción mixta, pero tampoco que ha sido muy exitoso y que sus desarrolladores han trabajado fuertemente para corregir muchos de sus problemas. Crimson Desert ha tenido muchas actualizaciones y parches desde su lanzamiento, pero la más grande será su DLC de pago Charting The Unknown, el cual se demorará un poco más de lo planeado en llegar.

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Esperábamos poder jugar el nuevo contenido que nos llevará a explorar los mares de Pywel el 15 de octubre, pero ahora tiene una nueva fecha de lanzamiento: el jueves 29 de octubre de 2026. A continuación pueden leer nuestra traducción del comunicado publicado en las redes sociales oficiales del juego.

Estamos trabajando duro en Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown para llevarles nuevas aventuras en Pywel. Sin embargo, hemos determinado que necesitamos tiempo adicional de desarrollo para entregar una experiencia de juego más pulida y estable. Por eso hemos decidido mover el lanzamiento del DLC dos semanas al 29 de octubre.



Sabemos que muchos de ustedes están esperando regresar al juego y sinceramente nos disculpamos por hacerlos esperar más. Usaremos el tiempo adicional para refinar el contenido y hacer todo lo que podamos para ofrecerles la mejor experiencia que podamos.

Pueden leer el comunicado original en inglés en esta imagen.

A pesar de todo, hay muchos jugadores que están criticando fuertemente a Pearl Abyss tras descubrir que, a pesar de la controversia causada por el descubrimiento de contenido generado por IA en el juego base, el estudio parece no haber aprendido la lección y hay una adventerncia de usó de IA generativa en el desarrollo del DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown en su página de Steam. Ellos aseguran que solo se usó para crear «objetos 2D que fueron eventualmente reemplazados», pero los jugadores están seguros que también van a encontrar rastros de «slop» en esta expansión.

Crimson Desert está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.