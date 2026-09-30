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El DLC de Crimson Desert ha sido aplazado, pero la espera no será larga

Un par de semanas más para montar tiburones en Pywel.

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No se puede negar que este juego de acción y aventura del estudio coreano Pearl Abyss tuvo muchos problemas en su lanzamiento que le valieron una recepción mixta, pero tampoco que ha sido muy exitoso y que sus desarrolladores han trabajado fuertemente para corregir muchos de sus problemas. Crimson Desert ha tenido muchas actualizaciones y parches desde su lanzamiento, pero la más grande será su DLC de pago Charting The Unknown, el cual se demorará un poco más de lo planeado en llegar.

Esperábamos poder jugar el nuevo contenido que nos llevará a explorar los mares de Pywel el 15 de octubre, pero ahora tiene una nueva fecha de lanzamiento: el jueves 29 de octubre de 2026. A continuación pueden leer nuestra traducción del comunicado publicado en las redes sociales oficiales del juego.

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Estamos trabajando duro en Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown para llevarles nuevas aventuras en Pywel. Sin embargo, hemos determinado que necesitamos tiempo adicional de desarrollo para entregar una experiencia de juego más pulida y estable. Por eso hemos decidido mover el lanzamiento del DLC dos semanas al 29 de octubre.

Sabemos que muchos de ustedes están esperando regresar al juego y sinceramente nos disculpamos por hacerlos esperar más. Usaremos el tiempo adicional para refinar el contenido y hacer todo lo que podamos para ofrecerles la mejor experiencia que podamos.

Pueden leer el comunicado original en inglés en esta imagen.

A pesar de todo, hay muchos jugadores que están criticando fuertemente a Pearl Abyss tras descubrir que, a pesar de la controversia causada por el descubrimiento de contenido generado por IA en el juego base, el estudio parece no haber aprendido la lección y hay una adventerncia de usó de IA generativa en el desarrollo del DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown en su página de Steam. Ellos aseguran que solo se usó para crear «objetos 2D que fueron eventualmente reemplazados», pero los jugadores están seguros que también van a encontrar rastros de «slop» en esta expansión.

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Crimson Desert está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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