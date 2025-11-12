El DLC de Elden Ring Nightreign ha sido anunciado y ya tiene fecha de lanzamiento

Durante el State of Play Japan de noviembre de 2025, Bandai Namco y FromSoftware sorprendieron a los fanáticos de Elden Ring con el anuncio y tráiler del primer DLC para Nightreign llamado The Forsaken Hollows.

¿Cuándo sale y cuál es el contenido que agrega The Forsaken Hollows, el primer DLC de Elden Ring Nightreign?

The Forsaken Hollows, la primera expansión del spin-off roguelike de FromSoftware, Elden Ring Nightreign, estará disponible desde el jueves 4 de diciembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC, con un precio de $14.99 USD o $52.000 COP según la tienda de Steam. Este DLC amplía significativamente el juego base, agregando dos nuevos personajes jugables. El Scholar, especializado en daño arcano y observación del campo de batalla y el Undertaker. Este último combina fuerza y fe para conseguir un mayor escalado en sus daños.

Adicionalmente, el DLC agrega un nuevo evento opcional que estará rotando desde el lanmzamiento de The Forsaken Hollows.

En cuanto al contenido del mundo, se introduce un nuevo bioma cristalino conocido como Shifting Earth (o Terreno en Movimiento), que se extiende en las profundidades de Limveld, junto con dos nuevos jefes y enemigos formidables, habiéndose insinuado la aparición del Caballero Artorias. Es importante notar que los propietarios de la Deluxe Edition y la Collector’s Edition ya tienen acceso a The Forsaken Hollows sin un costo extra, así como también el paquete de mejora Deluxe que incluye el DLC, además de un Libro de arte y una Mini banda sonora digital.

En nuestra reseña de Elden Ring Nightreign dijimos que este título es una gran apuesta de FromSoftware por expandir y reinventar la fórmula del género que en el 2025 cumple 16 años. Este es un juego que se centra en la adaptación y colaboración en equipo en partidas cortas, pero llenas de acción, las cuales gracias a la gran experiencia del estudio se nutre de diferentes estilos de juego para lograr una sinergia que le brinda al título mucha personalidad. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica