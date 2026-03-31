Videojuegos

El Embaucador se vuelve «furro» con este código de regalos gratis de Dead by Daylight (abril 2026)

Peludo y engañoso.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Aunque el evento Luna de sangre está acaparando la atención de los jugadores, no podemos olvidar que seguirmos en la temporada especial del Embaucador (The Trickster) en Dead by Daylight. No solamente tenemos un nuevo mapa inspirado en él, un rediseño de sus habilidades y una skin de su versión femenina, sino que ahora podemos verlo convertido en un ‘furro’ gracias a un código de redención.

Las recompensas en cuestión son:

- Publicidad -
  • Emblema ‘Mascota embaucadora’
  • Estandarte ‘Baile engañoso’

Ahí lo tienen, la mascota del Embaucador. Creemos que es un zorro. Para conseguir estos dos objetos cosméticos tenemos que redimir el código COMEBACK antes del jueves 30 de abril de 2026.

Si no saben cómo redimir códigos como este que les da los objetos de «El embaucador furro» en Dead by Daylight, lo único que tienen que hacer es seguir los siguientes pasos:

  • Entrar a Dead By Daylight
  • Ir a la tienda
  • Seleccionar la opción ‘Canjear código’ en la parte superior derecha de la pantalla
  • Entrar el código y seleccionar el botón ‘Canjear’

Más juegos de terror

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Reseña (PS5)
 Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Reseña…
Así lucen el traje y accesorios de Silent Hill f en la colaboración oficial con Fatal Frame II Remake
 Así lucen el traje y accesorios de Silent…
Todas las novedades del evento Luna de sangre 2026 en Dead by Daylight: skins, recompensas gratis y más
 Todas las novedades del evento Luna de sangre…
Así es el modo de juego Restored Land de Dying Light: The Beast
 Así es el modo de juego Restored Land…
Anunciaron el manga oficial de Silent Hill f, tendrá un nuevo final
 Anunciaron el manga oficial de Silent Hill f,…
La historia de Resident Evil Requiem explicada – Análisis del ‘lore’, referencias mitológicas, los secretos de Elpis y Las Conexiones
 La historia de Resident Evil Requiem explicada –…

Dead By Daylight es un título multijugador asíncrono de terror en el que cuatro jugadores deben escapar de un quinto jugador que controla un asesino. Está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

Más de:
Dead by Daylight Dead by Daylight
Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para abril de 2026
Roblox: Códigos de Driving Empire (Imperio de conducción) para abril de 2026
Roblox: Códigos de The Forge (La Forja) para abril de 2026
Roblox: Códigos para Restaurant Tycoon 3 en abril de 2026
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para abril 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Roblox: Códigos de Anime Final Quest (Misión final de Anime) para abril de 2026
No hay comentarios

Lo último

Todo lo que sabemos del modo de juego ‘Arenas’ de Fortnite: fecha, cómo se juega y más
Videojuegos
Will Wright, creador de SimCity, Los Sims y Spore, le apuesta todo a su próximo juego y prefiere más un «glorioso fracaso que un éxito mediocre»
Videojuegos
El «sukulento» meme de Joey celebra con una nueva figura coleccionable los 25 años del anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
Cultura POP
¿Por qué no hay más idiomas en Undertale además de inglés y japonés? Básicamente Toby Fox no cree que su visión se reflejaría igual
Videojuegos