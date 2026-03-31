El Embaucador se vuelve «furro» con este código de regalos gratis de Dead by Daylight (abril 2026)

Aunque el evento Luna de sangre está acaparando la atención de los jugadores, no podemos olvidar que seguirmos en la temporada especial del Embaucador (The Trickster) en Dead by Daylight. No solamente tenemos un nuevo mapa inspirado en él, un rediseño de sus habilidades y una skin de su versión femenina, sino que ahora podemos verlo convertido en un ‘furro’ gracias a un código de redención.

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Las recompensas en cuestión son:

Emblema ‘Mascota embaucadora’

Estandarte ‘Baile engañoso’

Ahí lo tienen, la mascota del Embaucador. Creemos que es un zorro. Para conseguir estos dos objetos cosméticos tenemos que redimir el código COMEBACK antes del jueves 30 de abril de 2026.

Si no saben cómo redimir códigos como este que les da los objetos de «El embaucador furro» en Dead by Daylight, lo único que tienen que hacer es seguir los siguientes pasos:

Entrar a Dead By Daylight

Ir a la tienda

Seleccionar la opción ‘Canjear código’ en la parte superior derecha de la pantalla

Entrar el código y seleccionar el botón ‘Canjear’

Dead By Daylight es un título multijugador asíncrono de terror en el que cuatro jugadores deben escapar de un quinto jugador que controla un asesino. Está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.