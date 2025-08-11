El enjambre, la OXR y el tentáculo de Fortnite explicados — Esta es la historia de la temporada 4 del capítulo 6

Es posible que a la mayoría de jugadores de Batalla Campal y Cero Construcción solo les importe acabar con los demás jugadores para alcanzar la victoria y hacer explotar algunos insectos mientras consiguen ese objetivo, pero no nos cabe duda que algunos quieren saber también qué están haciendo los bichos aquí. La temporada 4 de Fortnite: Capítulo 6 ‘Shock explosivo’ continúa la historia de la Isla Oninoshima (Realidad 783), su conexión con el Reino Espiritual y la Presencia Oscura que lo habita mientras enfrentamos una invasión de un enjambre de bichos gigantes con la ayuda de los Power Rangers y una organización militar llamada O.X.R.

La historia de Fortnite Capítulo 6 hasta ahora

Aquí pueden encontrar una explicación de la historia y todos los eventos que han ocurrido hasta el momento en el Capítulo 6 de Fortnite. En resumen, uno de los Fragmentos del Punto Zero que resultaron de la destrucción de las islas originales cayó en una isla llamada Oninoshima, causando que la Realidad 783 se conectara con el Reino Espiritual desde donde una Presencia Oscura planeaba una invasión.

Uno de los habitantes de esa Isla, un fabricante de máscaras llamado Daigo, uso una poderosa magia prohibida para cruzar al Reino Espiritual en un intento de apropiarse del Fragmento, pero fue corrompido por la Presencia Oscura y convertido en demonio. De regreso en Oninoshima, comenzó un ritual para traer a su nuevo amo, pero este lo traicionó cuando se abrió el portal. Una alianza de los estudiantes de la Academia de superhéroes Supernova, Superman, y los jugadores logró derrotar la Presencia Oscura antes de que emergiera por completo, cerrando el portal y dejando atrás uno de sus enormes tentáculos, que comenzó a podrirse en el lugar antes conocido como Estanque Endemoniado.

La invasión del enjambre de bichos gigantes

Si jugamos Fortnite entre la derrota de la Presencia Oscura y el comienzo de la temporada 4 y visitamos el tentáculo para completar una misión de historia, vimos que este se encontraba rodeado de moscas. Esta era una pista de que iba a atraer bichos más grandes.

Los enormes insectos que llegaron a la isla son llamados Onimorfos —que significa algo así como ‘forma de demonio’— y todo indica que llegaron del Reino Espiritual atraídos por el tentáculo de la Presencia Oscura.

¿Pero cómo llegaron? No los vimos salir del portal que abrió Daigo ni del tentáculo en sí. Si hablamos con Jones y Hope descubriremos su teoría de que los bichos llegaron a la isla por una entrada secreta al Reino Espiritual y su objetivo es encontrarla para poder viajar allí y recuperar el Fragmento del Punto Zero.

El enjambre no parece tener un objetivo más allá de alimentarse y reproducirse, pero es supremamente peligroso. Arrasaron con una gran parte de la isla para crear su nido y amenazan con expandirse aún más y muy rápidamente. Además, Rosa nocturna parece creer que la Presencia Oscura es su maestro y Daigo también considera que los bichos son, de alguna forma, parte de Él.

O.X.R.

Poco después de la llegada del enjambre a la isla, una organización militar llamada OXR (Onimorph eXtermination Rangers) se desplegó rápidamente para enfrentar la amenaza. Según ellos, son una organización antigua que conocía la existencia de los Onimorfos y se estaba preparando para enfrentarlos si lograban llegar a Oninoshima.

Los líderes de la OXR son la Sargento Onyx Winters y el Teniente Ripp Slade, que parecen completamente enfocados en la exterminación del enjambre y no estarían interesados en el Reino Espiritual ni en el Fragmento del Punto Zero, o al menos eso es lo que aparentan.

Aunque cuentan con agentes como Parche, la superestrella de K-Pop Yoo-Mi, Jugadora Mae-stra y están aliados tanto con los Spartans como con los Power Rangers, comenzaron un plan de reclutamiento en toda la isla que convenció a personajes como Miaúsculos, Bananín, la Líder del Equipo Tierno y Pez Gatillo de unirse al combate.

A pesar de que están luchando contra un enemigo común, la OXR y los héroes de Fortnite —especialmente Morgan Mist y Hope— sienten algo de desconfianza hacia esta organización militar y no confían plenamente en ellos. De momento no se sabe si tienen planes más allá de derrotar al enjambre de bichos gigantes.

El Reino Espiritual

El Enjambre de bichos al que enfrentamos en Fortnite Capítulo 6 Temporada 4 viene del Reino Espiritual. El plan de Jones, Hope y los demás es descubrir la puerta de entrada que usaron tanto para cortarles el acceso como para usarla y recuperar el Fragmento del Punto Zero. Más les vale lograrlo pronto porque personajes como Jade, Daigo y Rosa Nocturna aseguran que el velo entre la Isla y ese Reino se vuelve cada vez más delgado, lo que significa que la Presencia Oscura podría llegar a cruzar de un lado al otro por completo.

Vamos a ver cómo progresa este plan a medida que avance la historia.

¿Te gustaría saber más?

La temática y el tráiler de la temporada no nos dejan dudas: la principal inspiración detrás de la temporada ‘Shock explosivo’ es la película de Paul Verhoeven Tropas del espacio (Starship Troopers). Este clásico de la ciencia ficción noventera es una brutal sátira de la cultura militar estadounidense que muchos consideran adelantada a su época. Es prácticamente una crítica de las guerras del país gringo en Iraq y Afganistán años antes de que estas ocurrieran.

La OXR de la historia de esta temporada de Fortnite recuerda enormemente a la Federación de esa película y esa es la razón por la que muchos jugadores desconfiamos de ellos. Es altamente posible que tengan otras intenciones aparte de enfrentar a los bichos.

Por supuesto, esta temporada también recuerda a Helldivers 2, que es otro videojuego fuertemente inspirado en Tropas del Espacio.

Pero la referencia más interesante está en el nombre de la temporada. Aunque en español se llama ‘Shock explosivo’, en inglés se llama ‘Shock and Awesome’, la cual alude directamente a la estrategia militar «shock and awe» que consiste en doblegar rápidamente al enemigo mediante ataques abrumadores y despliegue de poder. Esta fue la (fallida) estrategia que Estados Unidos intentó usar en Medio Oriente y se convirtió en sinónimo de los ataques occidentales en esa región. Call of Duty 4: Modern Warfare tiene un nivel llamado así y hay una película ambientada en la guerra de Iraq que tiene el mismo nombre.

Fortnite no es la clase de juego que hace grandes sátiras que critiquen a Estados Unidos, pero estas referencias son innegables y pensamos que pueden ir más allá de lo estético. Como mínimo aluden a que la OXR es más de lo que aparenta.