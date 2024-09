El escudero valiente (The Plucky Squire): guía de pergaminos de arte y Pajarrotos

A lo largo de El escudero valiente (The Plucky Squire) encontramos repartidos por los escenarios pergaminos de arte que nos cuentan un poco sobre el desarrollo del juego, con bocetos de diseño e ideas iniciales. No son necesariamente difíciles de encontrar, pues la historial sigue un camino lineal. Pero algunos podrías pasarlos por alto y son levemente perdibles. Es decir, que si no los obtienes en el momento preciso, debes repetir el capítulo para tener de nuevo la oportunidad.

A continuación mostramos la ubicación de los diferentes pergaminos de arte en El escudero valiente (The Plucky Squire). En el menú de pausa, también puedes repasar todos los obtenidos y su respectiva ilustración desbloqueada. Algunos de los pergaminos coleccionables debes comprarlos en la tienda móvil de Martina por la suma de 10 focos.

Pergaminos de arte en El escudero valiente (The Plucky Squire)

Pergamino 1

El primer pergamino de arte coleccionable es tan fácil como accesible de obtener después de reunirte con Violeta.

Pergamino 2

Este es el primero que debes comprarle a Martina. Cada vez que la encuentres deberás comprarle el que tenga a la mano.

Pergamino 3

Asegúrate de cortar arbustos y golpear árboles con tu espada, pues además de focos, detrás de ellos se esconden pergaminos.

Pergamino 4

Con Martina después de ayudar al gato glotón.

Pergamino 5

A la izquierda del campo con extraña electricidad.

Pergamino 6

Con Martina cerca al puente roto.

Pergamino 7

A la izquierda de las pilas de libros.

Pergamino 8

En el árbol de la esquina superior derecha a la casa de Barbaluna.

Pergamino 9

Durante el capítulo 3 en el «mundo real» fuera del libro, hacia la parte superior izquierda del escritorio, siguiendo un puente diagonal blanco con puntos negros.

Pergamino 10

Con Martina en el capítulo 4.

Pergamino 11

En la sección donde debes cambiar entre el día y la noche, a la izquierda golpeando el árbol del norte.

Pergamino 12

En el escenario lateral, encontrarás un área oculta con el pergamino en la parte superior derecha.

Pergamino 13

Buscando el arco de flechas, debes arrastrar un bloque amarillo para tomar el pergamino escondido.

Pergamino 14

Cuando veas un puente negro inclinado con figuras de zigzag dibujadas, a la derecha podrás tomar el pergamino.

Pergamino 15

Con Martina en el pueblo de los caracoles.

Pergamino 16

Mientras buscas a Violeta y Crash, puedes golpear el árbol al suroeste del caracol para obtener un pergamino.

Pergamino 17

En el capítulo 5 al llegar a Artea, hay un pergamino en la casa verde a la izquierda de la ciudad.

Pergamino 18

Con Martina en Artea.

Pergamino 19

A la derecha de Barbaluni siguiendo el camino con un rollo de cinta, llegarás a un tubo blanco con el pergamino en su interior.

Pergamino 20

Sigue la ruta con el ‘sticker’ de «Hey!», pasando por el cubo Rubik, un bloque con ojos y subiendo sobre un libro como repisa, a la derecha del cual hallarás el pergamino.

Pergamino 21

Al rescatar todos los borradoinks o cerditos, es parte de la historia así que no tiene pierde.

Pergamino 22

En el camino a conocer a la reina, a la derecha en el interior del castillo.

Pergamino 23

En el capítulo 6, lánzate a la parte superior izquierda del mapa para encontrar el pergamino, golpeando el árbol al lado de la estrella.

Pergamino 24

Con Martina después del puente en zigzag.

Pergamino 25

En la página oscura con el portal superior, antes de bajar las escaleras ve a la parte inferior derecha para tomar el pergamino.

Pergamino 26

Ahora tienes un fabuloso jetpack gracias a un amigo cohete, lamentablemente temporal hasta reunir las tres piezas de su padre. Vuela hasta la parte izquierda de Barbaluni, donde golpeando un árbol verás el pergamino.

Pergamino 27

Antes de tomar la tercera pieza y entrar a un minijuego de disparos, vuela encima del globo y recupera ese pergamino.

Pergamino 28

Dentro de la taza del rey gelatinoso que te pide encender las velas de aniversario, hay un pergamino perdible pues no se ve a simple vista sin sobrevolar.

Pergamino 29

Tras el primer encuentro con el guardián de la aldea de Crash, accede al subterráneo y sigue las huellas para tomar el pergamino escondido.

Pergamino 30

Con Martina cerca al grupo de Rockonejitos.

En desarrollo…

Pajarrotos en El escudero valiente (The Plucky Squire)

Los Pajarrotos, como su nombre indica, son aves nacientes de un ‘glicth’ o error gráfico durante el desarrollo de El escudero valiente. El pergamino de arte 25 nos cuenta esa historia. Un fabuloso detalle. Gracias juego.

También son coleccionables en el progreso de la aventura.

Pajarroto 1

Pajarroto 2

Pajarroto 3

Pajarroto 4

En desarrollo…