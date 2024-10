El escudero valiente (The Plucky Squire) recibe una necesaria actualización de rendimiento para Nintendo Switch

Aunque El escudero valiente (The Plucky Squire) es un agradable juego basado en libros de ilustración para niños, la versión de Nintendo Switch se siente seriamente afectada por su rendimiento. El último parche del juego que actualiza a la versión 1.4.0, parece corregir los errores y fallas técnicas. Las notas completas del parche fueron compartidas por la cuenta oficial de Twitter de All Possible Futures y son las siguientes.

El escudero valiente (The Plucky Squire) versión 1.4.0 – 17 de octubre del 2024



Capítulo 2

Se corrigió que los personajes no se combinaran correctamente en algunas secciones de plataformas.

Se corrigió la posibilidad de saltar a un portal incorrectamente sin un bloque.



Capítulo 4

Se corrigió que Jota quedara atascado después de escalar un puente.

Se corrigió que el texto de una tarjeta fuera ilegible al acercarse a ella.

Se corrigió que una palabra se quedara atascada detrás de una rana.



Capítulo 5

Se corrigieron algunos problemas de colisión que provocaban errores en el cuadro de diálogo.

Se corrigió el problema de quedarse atascado entre un objeto específico.

Se corrigieron las texturas que no aparecían correctamente al ingresar a la ciudad.



Capítulo 6

Se corrigió un bloqueo que podía ocurrir después de un tiempo en un minijuego.

Se corrigió que una caja se moviera a ubicaciones inaccesibles si se colocaba en un carro minero.

Se corrigió que una palabra pudiera arrojarse en una ubicación inaccesible.

Se corrigió que Jota quedara atascado después de atravesar un obstáculo aterrador por la fuerza bruta.

Se corrigieron los elementos necesarios que podían perderse.

Se corrigió que Zip no siguiera a Jota en algunas secciones 2D.

Objetivos fijos que no aparecían correctamente en el minijuego después de varios intentos.

Palabras fijas que se quedaban atascadas en una página específica y áreas de transición.



Capítulo 7

Una gema que podía desaparecer después de ser llevada a otra página.

NPC fijos que huían al comienzo de una escena.

Bloqueo de bloques que se rompía usando la espada en lugar de la solución deseada.



Capítulo 9

Cajas fijas que chocaban entre sí y se quedaban atascadas.



General

Texto fijo en japonés que se superponía con una imagen en el menú principal.

Problema fijo al salir de una página rápidamente, después de salir de la sala de entrenamiento.

Todos los controles de los minijuegos se mostraban de forma errónea.

Bombillas fijas que chocaban con objetos y se movían a posiciones no deseadas.