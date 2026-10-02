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El estudio chileno Time Hunters anuncia el juego de terror Signal Veil de la mano con los creadores de Broken Lore

Este teléfono no tiene TikTok pero sirve para pelear contra monstruos.

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Serafini Productions, creadores de la prolífica serie de juegos de terror Broken Lore, anunciaron que se aliaron con el estudio independiente chileno Time Hunters para dar vida a un nuevo juego del género survival horror: Signal Veil.

Vamos a darle nuestra primera mirada a este título en el tráiler de revelación.

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Como pueden ver, Signal Veil será un juego con una estética anime en el que controlaremos a Aki, una adolescente que tras heredar el viejo teléfono móvil de su madre comienza a experimentar extraños eventos sobrenaturales. Este extraño dispositivo le servirá para investigar las desapariciones que tuvieron lugar en su escuela, descubrir sus secretos y enfrentar a las horrendas criaturas que han comenzado a cazarla.

Según sus creadores, este será un survival horror estilo clásico con cámara en tercera persona y fuerte énfasis en el terror psicológico. La cámara cambiará a primera persona cuando usemos el teléfono y eso hace que nos recuerde un poco a los títulos de la serie Fatal Frame.

Nos llama mucho la atención que este juego esté siendo desarrollado en Chile, país que ya se estaba haciendo un nombre en el mundo de los juegos survival horror gracias a la serie Tormented Souls de Dual Effect Games. Nos encantaría ver más estudios latinoamericanos meterse en ese género.

Signal Veil aún no tiene fecha de lanzamiento definida, pero sabemos que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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