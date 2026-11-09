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El estudio detrás de Star Wars Zero Company despidió a muchos de sus desarrolladores a pesar del éxito del juego

Compañía de cero.

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Es terrible que en la industria de los videojuegos ni siquiera lanzar un juego exitoso le asegure a sus desarrolladores que van a poder conservar su trabajo. Hace un par de meses reportamos que el estudio Bit Reactor —creadores del genial juego de estrategia Star Wars Zero Company— había puesto a la mayoría del estudio en «espera» y sin pagos debido a su mala situación económica y esperaba poderlos traer de regreso pronto. Pues bien, efectivamente empezaron a llamar de nuevo a sus empleados al trabajo, solo para despedir a muchos de ellos.

A pesar de haber superado el millón de copias vendidas y ser considerado tanto un éxito de ventas como con la crítica, no fue suficiente para mantener el estudio a flote con todos sus empleados. Varios artistas, diseñadores y miembros del equipo de QA ya confirmaron que fueron despedidos recientemente. Al momento de hacer esta nota no se conoce el número de despidos ni qué efecto va a tener en el estudio.

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Este es otro triste recordatorio de lo mal que está actualmente la industria de los videojuegos. A pesar de que Star Wars Zero Company fue distribuido por una compañía tan grande como EA y de contar con el prestigio de algunos de los desarrrolladores de X-Com, Bit Reactor no pudo o no quiso mantener completo el equipo que les ayudó a crear el que muchos consideran uno de los mejores juegos del año. Esta situación es absolutamente insostenible.

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Star Wars Zero Company está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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