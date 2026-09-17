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El estudio independiente Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash) despidió a casi todos sus empleados y corre el riesgo de cerrar

Corazón partío.

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El juego de 2016 Hyper Light Drifter es uno de los mejores ejemplos de la alta calidad y popularidad que alcanzaron los juegos indies en la década pasada y el futuro de sus creadores —Alx Preston y su el equipo Heart Machine— parecía muy prometedor. Pero una década después, las cosas resultaron muy diferentes y en este momento el estudio corre el riesgo de ser cerrado.

Mediante una públicación en LinkedIn, Preston compartió un mensaje explicando su situación. A continuación pueden leer nuestra traducción de sus palabras al español.

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Hoy vengo con noticias difíciles

Hemos estado trabajando en un título no anunciado y financiado por un distribuidor. Esta semana, ellos decidieron no seguir adelante con ello. Sin esta fuente de ingresos para el estudio ni otros prospectos de conseguir dinero, casi todos en el estudio tuvieron que se despedidos. Es devastador.

Todos tendrán todo el apoyo posible, incluyendo ayuda consiguiendo nuevos empleos. Si ustedes saber de trabajos para estas personas ambales y extraordinariamente talentosas, por favor contáctenme para que podamos coordinar algo.

Muchas gracias a todas las personas increibles que contribuyeron con su esfuerzo y talento a realizar cosas increibles en el estudio. Gracias a nuestra increible comunidad y fans.

Navegar los cada vez más complicados retos que nos pone la industria de los videojuegos se ha vuelto extremadamente difícil y no estoy seguro de que hay que hacer a continuación para que Heart Machine sobreviva. Sea como sera, seguiremos presionando hacia adelante y tratar de construirnos un camino mientras seguimos aquí.

Heart Machine ha tenido un lustro difícil. A pesar del continuo éxito de Hyper Light Drifter y del aceptable recibiemiento de Solar Ash, inviritieron demasiado en Hyper Light Breaker un juego que no fue bien aceptado en acceso anticipado y tuvo que ser cancelado.

También lanzaron el metroidvania Possessor(s) junto a Devolver Digital. Este fue un buen metroidvania —pueden leer nuestra reseña aquí— que tristemente fracasó en encontrar una buena audiencia.

Esperamos de todo corazón que Alx Preston y Heart Machine puedan encontrar la forma de salir adelante y que los desarrolladores despedidos puedan encontrar buenos trabajos, pero la verdad es que las cosas no lucen nada bien. La situación actual de la industria de los videojuegos, que sigue enfocada en cerrar estudios y cancelar trabajos para financiar ridículas aspiraciones de IA generativa y títulos AAA ridículamente caros, no puede seguir así. Algo tiene que cambiar y pronto.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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