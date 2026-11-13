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El estudio machinegames confirma que ya está trabajando en Wolfenstein 3

Justo cuando más necesitamos matar nazis, él regresa.

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Parece que Xbox quiere que todo el mundo sepa que a pesar de la mala situación en que se encuentran por las terribles oleadas de despidos y cierre de estudios, todavía siguen haciendo juegos. Además de confirmar que el reducido equipo de id Software ya está trabajando en su siguiente juego —posiblemente un nuevo Doom— el estudio machinegames también reveló que ya está trabajando en una nueva entrega de la serie Wolfenstein.

La publicación en la cuenta oficial de machinegames en Twitter dice «su reputación lo precede. Wolfenstein 3 está en producción», acompañada de dos imágenes. La primera es una fotografía del guión del juego describe una escena en la que el protagonista se prepara para interrogar a un hombre llamado Otto, presumiblemente un nazi (no sería el primer villano llamado Otto en la serie), que se asusta al ver a BJ.

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La segunda imagen es una fotografía de una sesión de grabación de captura de movimiento en la que están participando los actores Brian Bloom (BJ Blazkowicz) y Debra Wilson (Grace Walker).

Al llamar Wolfenstein 3 a esta entrega, están confirmando el ‘status’ de spin-off del bizarro Wolfenstein: Youngblood de 2019, el título multijugador que se desarrollaba varios años en el futuro y que nos ponía en control de las hijas del protagonista.

No hay ninguna información más sobre la posible fecha de lanzamiento de este nueva entrega de esta serie de videojuegos ni para qué plataformas saldrá. Lo más posible es que se demore varios años más y eso es una lástima porque la satisfacción que nos daría acabar con unos cuantos nazis en un momento de la historia en que el fascismo está resurgiendo de nuevo es algo que se necesita.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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