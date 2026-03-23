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El evento Réplica introduce nuevas armas, comodines y skins a Apex Legends: fecha y detalles

Fuse luce realmente "prestigioso".

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Pronto tendremos uno de los tradicionales eventos de Apex Legends con nuevo contenido para este popular juego de batalla campal. Su nombre es ‘Réplica’ (‘Aftershock’ en inglés) y además de las novedades que cabe esperar como nuevos comodines y objetos cosméticos para comprar con las monedas del evento, tendremos un nuevo rifle de asalto.

Pueden ver el tráiler de este evento que estará disponible entre el martes 31 de marzo y el martes 21 de abril de 2026 a continuación.

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Una de las principales novedades es el nuevo modo Comodín: Cargado, en el que todos los personjes comienzan la partida con un Escudo de vórtice capaz de interceptar las balas entrantes para luego dispararlas de regreso y liberar pulsos electromagnéticos (PEM) para aturdir a los rivales.

Los nuevos Comodines que podemos encontrar en este modo son:

  • Más grande y mejor: aumenta considerablemente el tamaño del Escudo de vórtice y acelera el tiempo de despliegue y de guardado.
  • Agáchate y cúbrete: aumenta el área de protección del Escudo de vórtice, pero desactiva el fuego de respuesta.
  • Eficiencia energética: el pulso electromagnético cuesta un 50% de energía (dos usos por carga).
  • Explosión sónica: mejora el daño del pulso electromagnético y añade retroceso.
  • Carga estática: la batería de PEM permanece completamente cargada incluso al usarse.
  • Energía extra: las reanimaciones otorgan carga de batería de PEM.
  • Proceso en segundo plano: añade carga pasiva de batería de PEM que aumenta al esprintar.
  • Convertidor cinético: aumenta la velocidad de movimiento según el porcentaje de carga de la batería de PEM.
  • Firma de calor: gasta carga de batería de PEM para destacar rivales a través de las paredes.

La otra gran novedad es el nuevo rifle de asalto Hemlok de Ruptura. Esta arma cuenta con fuego automático, silenciador y lanzador de ruptura con el nuevo modo carga de ruptura.

Como es tradición en cada nuevo evento, Réplicas agregará a Apex Legends nuevos objetos estéticos. En esta ocasión tenemos nuevos aspectos o skins para Wattson, Ash, Pathfinder, Horizon, Crypto y Gibraltar; aspectos de arma como el EVA-8 “Núcleo duro”, el Havoc “Tecnoforjado”, y el CAR “Descarga estática”.

También habrá un nuevo aspecto Prestigio con ejecución personalizada y rastro de salto para Fuse.

Por supuesto, habrá una tienda de recompensas en la que podremos gastas la moneda del evento y nuevas skins a la venta en la tienda normal.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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