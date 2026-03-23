El evento Réplica introduce nuevas armas, comodines y skins a Apex Legends: fecha y detalles

Pronto tendremos uno de los tradicionales eventos de Apex Legends con nuevo contenido para este popular juego de batalla campal. Su nombre es ‘Réplica’ (‘Aftershock’ en inglés) y además de las novedades que cabe esperar como nuevos comodines y objetos cosméticos para comprar con las monedas del evento, tendremos un nuevo rifle de asalto.

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Pueden ver el tráiler de este evento que estará disponible entre el martes 31 de marzo y el martes 21 de abril de 2026 a continuación.

Una de las principales novedades es el nuevo modo Comodín: Cargado, en el que todos los personjes comienzan la partida con un Escudo de vórtice capaz de interceptar las balas entrantes para luego dispararlas de regreso y liberar pulsos electromagnéticos (PEM) para aturdir a los rivales.

Los nuevos Comodines que podemos encontrar en este modo son:

Más grande y mejor : aumenta considerablemente el tamaño del Escudo de vórtice y acelera el tiempo de despliegue y de guardado.

: aumenta considerablemente el tamaño del Escudo de vórtice y acelera el tiempo de despliegue y de guardado. Agáchate y cúbrete : aumenta el área de protección del Escudo de vórtice, pero desactiva el fuego de respuesta.

: aumenta el área de protección del Escudo de vórtice, pero desactiva el fuego de respuesta. Eficiencia energética : el pulso electromagnético cuesta un 50% de energía (dos usos por carga).

: el pulso electromagnético cuesta un 50% de energía (dos usos por carga). Explosión sónica : mejora el daño del pulso electromagnético y añade retroceso.

: mejora el daño del pulso electromagnético y añade retroceso. Carga estática : la batería de PEM permanece completamente cargada incluso al usarse.

: la batería de PEM permanece completamente cargada incluso al usarse. Energía extra : las reanimaciones otorgan carga de batería de PEM.

: las reanimaciones otorgan carga de batería de PEM. Proceso en segundo plano : añade carga pasiva de batería de PEM que aumenta al esprintar.

: añade carga pasiva de batería de PEM que aumenta al esprintar. Convertidor cinético : aumenta la velocidad de movimiento según el porcentaje de carga de la batería de PEM.

: aumenta la velocidad de movimiento según el porcentaje de carga de la batería de PEM. Firma de calor: gasta carga de batería de PEM para destacar rivales a través de las paredes.

La otra gran novedad es el nuevo rifle de asalto Hemlok de Ruptura. Esta arma cuenta con fuego automático, silenciador y lanzador de ruptura con el nuevo modo carga de ruptura.

Como es tradición en cada nuevo evento, Réplicas agregará a Apex Legends nuevos objetos estéticos. En esta ocasión tenemos nuevos aspectos o skins para Wattson, Ash, Pathfinder, Horizon, Crypto y Gibraltar; aspectos de arma como el EVA-8 “Núcleo duro”, el Havoc “Tecnoforjado”, y el CAR “Descarga estática”.

También habrá un nuevo aspecto Prestigio con ejecución personalizada y rastro de salto para Fuse.

Por supuesto, habrá una tienda de recompensas en la que podremos gastas la moneda del evento y nuevas skins a la venta en la tienda normal.