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El evento ‘Rivales y cohetes’ de Fortnite y Rocket League nos permite conseguir skins gratis para ambos juegos

Un carro y una chaqueta.

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Ya está disponible un nuevo evento ‘crossover’ entre los dos juegos más populares de Epic Games —Fortnite y Rocket League— que nos permitirá conseguir objetos cosméticos gratis como una nueva skin y un vehículo que podemos usar en ambos juegos. Se llama ‘Rivals & Rockets’ (‘Rivales y cohetes’) y vamos a explicarles en qué consiste.

Este evento está disponible en ambos títulos entre el viernes 17 y la mañana del jueves 30 de abril de 2026. Durante estas dos semanas tenemos que completar una serie de misiones en un juego o el otro para conseguir las recompensas.

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Una de estas recompensas es el vehículo Havoc que una vez desbloqueado podemos usar tanto en Fortnite como en Rocket League.

Para obtenerlo tenemos que completar al menos cinco de las siguientes misiones en los modos Batalla Campal o Cero Construccion en Fortnite:

  • Visita diferentes ubicaciones con nombre (5)
  • Registra cofres o cajas de munición (25)
  • Elimina oponentes (15)
  • Distancia recorrida en vehículos (1000)
  • Sobrevive a jugadores (200)
  • Sobrevive hasta que queden 20 jugadores en diferentes partidas (2)

Como pueden ver, son misiones relativamente sencillas que se pueden completar al jugar normalmente. Además, cada una nos recompensas con 5000 PE.

La otra recompensa es la skin Jackie Dragones rivales para Fortnite, pero solo se puede desbloquear completando las siguientes misiones en Rocket League (usando la misma cuenta de Epic Games para ambos juegos)

  • Golpea la bola 50 veces en partidas en línea
  • Anota 20 goles en partidas en líneas
  • Logra 5 salvadas en partidas en línea
  • Juega 5 partidas en línea

Además de la skin gratis para Fortnite, completar estas misiones del evento ‘Rivales y Cohetes’ nos da un título de jugador y 40.000 PE para Rocket League.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Rocket League es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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