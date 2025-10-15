El excelente 1000xResist finalmente llegará a PS5, Xbox y a Game Pass

Uno de los mejores videojuegos del año 2024 por fin se asomará a las consolas de PlayStation y Xbox. El estudio Sunset Visitor y la distribuidora Fellow Traveler anunciaron que el juego 1000xResist —ganador del Premio Peabody a mejor trabajo interactivo o inmersivo— ya tiene fecha de lanzamiento para PS5 y Xbox Series X|S. También revelaron que estará disponible mediante el servicio por suscipción Xbox Game Pass.

La fecha en que podremos jugar este fantástico título en esas consolas será el martes 4 de noviembre de 2025. Pueden ver el tráiler de este anuncio siguiendo este enlace.

En 1000xResist controlamos a una joven conocida como Watcher en un futuro lejano en que ella y sus Hermanas —todas clones de «La Madre»— son los únicos seres vivos que quedan en la Tierra. En el año 2049, extrañas entidades conocidas como ‘Ocupantes’ llegaron al planeta y trajeron una enfermedad que arrasó con la humanidad. Las Hermanas no tienen nombres y son reconocidas solo por su función. Una vez que han demostrado su valía, son invocadas por La Madre para unirse en su guerra contra los ocupantes en “el otro lado”. Mediante sesiones psíquicas llamadas ‘comuniones’, Watcher comienza a descubrir que la Madre no les ha dicho toda la verdad y que guarda terribles secretos sobre el pasado.

Esta es una aventura narrativa con secciones de exploración y algunos acertijos ligeros. Su fortaleza está en la su increíble historia de ciencia ficción que maneja temas como la diáspora asiática, las protestas contra el gobierno de Hong Kong, la pandemia y el trauma generacional. Pueden leer nuestra reseña aquí y deben saber que esta es una obra que no deben perderse.

1000xResist ya se encuentra disponible para PC y Nintendo Switch.