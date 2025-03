El excelente Prince of Persia: The Lost Crown también llegará a teléfonos móviles

Uno de los mejores juegos de 2024 no se quedará en PC y consolas, pues pronto dará el salto a dispositivos móviles. Hablamos de Prince of Persia: The Lost Crown, pues Ubisoft anunció la fecha de lanzamiento de este excelente juego estilo ‘metroivania’ de acción y plataformas en 2D para teléfonos y tabletas iOS y Android.

Este juego —que en nuestra reseña describimos como «uno de los mejores metroidvanias de todos los tiempos»— nos pone en control de Sargon, un soldado miembro de la fuerza de élite persa conocida como ‘Los inmortales’ que es encargado con el rescate del príncipe del Imperio, que ha sido llevado al mítico Monte Qaf.

Esta versión móvil fue adaptada por el estudio Ubisoft Da Nang de Vietnam. Pueden ver el video del anuncio a continuación o siguiendo este enlace.

Los desarrolladores aseguran que el juego correa a 60 FPS en la mayoría de los dispositivos móviles de última generación y tiene controles táctiles optimizados para smartphones y tablets completamente remapeables, aunque se puede usar un control externo. También tiene características exclusivas, como el uso automático de pociones, un sistema automatizado de bloqueo, una opción de desaceleración del tiempo y más mejoras.

Cuál es la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown también para teléfonos móviles y tabletas

Si quieren jugar este excelente título en su teléfono no van a tener que esperar mucho. Saldrá el lunes 14 de abril de 2025 y será un juego premium de pago. No debería tener microtransacciones.

Si están interesados, pueden registrarse anticipadamente para tenerlo tanto en Google Play para Android como en la App Store para iPhone y iPad.

