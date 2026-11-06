El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) ha expresado su deseo de comprar Unity

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) continúa consolidando su presencia en la industria de los videojuegos. Ya que, ahora sumada a la reciente adquisición de Electronic Arts (EA) por 55.000 millones de dólares y movimientos estratégicos a través de su vehículo de inversión Savvy Games Group —que absorbió a desarrolladoras y empresas de la industria—, el fondo soberano apunta ahora hacia uno de los pilares tecnológicos más importantes del sector.

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¿Es posible que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) compre Unity, al igual que hizo con EA?

Unity Software ha sostenido conversaciones para ser adquirida por un consorcio integrado por la firma de capital privado Silver Lake y el PIF. Las discusiones han considerado una valoración para Unity cercana a los 25.000 millones de dólares, una cifra superior a su capitalización de mercado la cual está avaluada por 21.500 millones de dólares.

¿Pero entonces es posible que el PIF y Silver Lake compren a Unity? Pues, existen antecedentes concretos que respaldan esta posibilidad. Ya que, Silver Lake ya invirtió 400 millones de dólares en Unity en 2017. Además, el fondo de inversión estado unidense posee actualmente cerca del 8% de la empresa, sumado a que uno de sus ejecutivos ocupa un puesto en la junta directiva. Además, Unity atraviesa un momento financiero favorable tras reportar su primer trimestre con ganancias bajo normas GAAP desde su salida a bolsa, impulsado por ingresos de 622,1 millones de dólares y el crecimiento de su plataforma publicitaria de inteligencia artificial. A esto se añade que estudios como Scopely y Niantic, ya utilizan activamente las herramientas de Unity.

¿Cuál sería el impacto en la industria después de esta adquisición?

Una compra de esta magnitud alteraría sin lugar a duda la posición del PIF en la industria. Pasar de ser un accionista minoritario en diversos estudios a ser propietario del motor gráfico sobre el cual se construyen miles de juegos para móviles, consolas y PC. Adicionalmente, en Unity corren aplicaciones de arquitectura, cine y diseño automotriz. El control de esta herramienta,le otorgaría al PIF el control de una herramienta esencial que emplean incluso sus propios competidores.

Por otro lado, una adquisición apalancada suele generar deudas que deben ser financiadas. Esto puede generar inquietud entre los desarrolladores, quienes recuerdan la controversia de 2023 por la tarifa Runtime Fee cancelada en 2024. Por el momento nada está dicho, pero desde ya los ojos de los jugadores y de la industria están pendientes del desenlace de esta intención de compra de uno por parte del PIF de uno de los motores de videojuegos más usados en el mundo.

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