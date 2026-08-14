Videojuegos

El futuro del cine y los videojuegos no es Netflix, pues el gigante del ‘streaming’ cerró otros dos estudios

"¿Todavía estás viendo...?"

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El estudio Night School, desarrollador de Oxenfree propiedad de Netflix, lanzó el pasado 30 de junio Unhinged, un juego de terror que se puede disfrutar por ‘streaming’ en televisores y pantallas con la aplicación y controlado a través del ‘smartphone’. El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, lo calificó recientemente como uno de los lanzamientos en la nube más exitosos. Aún así, Night School ha sido clausurado como parte de la última ronda de recortes de Netflix.

Los estudios Night School y Moonloot son los últimos desarrolladores de videojuegos cerrados por Netflix. La compañía justificó los cierres señalando que la plataforma está centrando su atención en juegos para niños, juegos de fiesta, títulos narrativos o juegos con gran atractivo para el público general. Todo a lo que el terror no se ajusta.

- Publicidad -

«Vemos una oportunidad para centrarnos más en nuestra ejecución, por lo que estamos realizando cambios organizativos en el negocio para alinearnos con estas prioridades. Los videojuegos siguen siendo una oportunidad para ampliar la variedad de entretenimiento que ofrecemos a los suscriptores de Netflix», manifestó la compañía en un comunicado.

A principios de este mes, Netflix despidió al 85% de la plantilla de Refactor Games, que desarrolló el título FIFA World Cup: Launch Edition lanzado con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su nuevo gran aliado es Take-Two, pues el tráiler de jugabilidad de GTA 6 se estrenará en la plataforma.

Netflix ya había expresado su ambición de tener una mayor presencia en el mundo de los videojuegos, pero también afirmaba que el cine en los teatros moriría y es una de las más grandes mentiras corporativas. Así que tranquilos, porque tanto las películas como los videojuegos pueden existir fuera de Netflix y sobrevivir. Únicamente lamentamos la situación por los empleados despedidos.

🙈

Notflix

El esperado tráiler de jugabilidad de GTA 6 ya tiene fecha y hora, será transmitido en Netflix
El esperado tráiler de jugabilidad de GTA 6…
Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe, esta es la fechad e estreno de la segunda película en Netflix
Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe, esta…
Lera Abova no se esperaba tanta aura con la minifigura de Miss All Sunday / Nico Robin para los sets de LEGO One Piece
Lera Abova no se esperaba tanta…
LEGO One Piece: el nuevo tráiler confirma que los actores del live action darán su voz a los sombrero de paja
LEGO One Piece: el nuevo tráiler…
Netflix prepara una serie live-action de Persona 5 y todo lo que sabemos de la colaboración con Call of Duty: Mobile
Netflix prepara una serie live-action de…
Apadrina la anunciada tetralogía de Mafia: The Omerta Collection para PS5, Xbox Series X/S y PC
Pokémon Bank cierra sus puertas en 2027 y Pokémon Home recibe compatibilidad con Fire Red / Leaf Green de Switch en octubre de este año
Persona 4 Revival: estas son todas las novedades del remake
Akatori – Reseña (PC)
Este es el nuevo evento ‘Cacería Ascendente’ de Apex Legends que llega junto a una skin de prestigio para Gibraltar
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Apadrina la anunciada tetralogía de Mafia: The Omerta Collection para PS5, Xbox Series X/S y PC
No hay comentarios

Lo último

One Piece X Bob Esponja: todo sobre la colaboración con McDonald’s que llegará a Colombia, México y otros países de Latinoamérica
Cultura POP
Esto es lo que pasará con los MMO Lost Ark y Throne and Liberty ahora que Amazon Game Studios decidió dejarlos atrás
Videojuegos
Guía Marvel Tokon: Fighting Souls: conoce cómo desbloquear al Campeón (The Champion), el personaje 21 del juego
Videojuegos
Nuevos detalles de la Capcom Cup 13 dejan en duda si las finales se podrán ver gratis
Esports