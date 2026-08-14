El futuro del cine y los videojuegos no es Netflix, pues el gigante del ‘streaming’ cerró otros dos estudios

El estudio Night School, desarrollador de Oxenfree propiedad de Netflix, lanzó el pasado 30 de junio Unhinged, un juego de terror que se puede disfrutar por ‘streaming’ en televisores y pantallas con la aplicación y controlado a través del ‘smartphone’. El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, lo calificó recientemente como uno de los lanzamientos en la nube más exitosos. Aún así, Night School ha sido clausurado como parte de la última ronda de recortes de Netflix.

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Los estudios Night School y Moonloot son los últimos desarrolladores de videojuegos cerrados por Netflix. La compañía justificó los cierres señalando que la plataforma está centrando su atención en juegos para niños, juegos de fiesta, títulos narrativos o juegos con gran atractivo para el público general. Todo a lo que el terror no se ajusta.

«Vemos una oportunidad para centrarnos más en nuestra ejecución, por lo que estamos realizando cambios organizativos en el negocio para alinearnos con estas prioridades. Los videojuegos siguen siendo una oportunidad para ampliar la variedad de entretenimiento que ofrecemos a los suscriptores de Netflix», manifestó la compañía en un comunicado.

A principios de este mes, Netflix despidió al 85% de la plantilla de Refactor Games, que desarrolló el título FIFA World Cup: Launch Edition lanzado con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su nuevo gran aliado es Take-Two, pues el tráiler de jugabilidad de GTA 6 se estrenará en la plataforma.

Netflix ya había expresado su ambición de tener una mayor presencia en el mundo de los videojuegos, pero también afirmaba que el cine en los teatros moriría y es una de las más grandes mentiras corporativas. Así que tranquilos, porque tanto las películas como los videojuegos pueden existir fuera de Netflix y sobrevivir. Únicamente lamentamos la situación por los empleados despedidos.