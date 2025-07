El genial «casi Far Cry» Avatar: Frontiers of Pandora recibirá un modo en tercera persona y nuevo juego+ gratis

No me canso de cantar alabanzas al juego de Ubisoft basado en las películas de James Cameron. No solo tiene algunos de los escenarios más bellos de los videojuegos y es una excelente experiencia al estilo de la saga Far Cry, sino una dolorosa y necesaria crítica contra uno de los aspectos más desconocidos del colonialismo. Si no lo han jugado porque no les gusta la cámara en primera persona, les tengo una excelente noticia. Ubisoft anunció una actualización gratis para Avatar: Frontiers of Pandora que no solo agrega el esperado modo Nuevo Juego+, sino una nueva cámara que permite disfrutar todo el juego en tercera persona.

Puede escuchar la noticia directamente de boca del director creativo Omar Bouali en el siguiente video que también muestra detalles sobre las novedades que tendrá esta actualización y algunas de las mejoras que ha recibido desde su lanzamiento en diciembre de 2023.

Otra gran noticia es que el modo nuevo juego+ no solo nos pedirá repetir la campaña con todo el equipo y habilidades ya desbloqueadas. También nos presentará nuevos enemigos más difíciles y un nuevo árbol de habilidades que harán que la experiencia sea más fresca.

De acuerdo al comunicado oficial de Ubisoft, la actualización gratis para Avatar: Frontiers of Pandora con el modo nuevo juego+ y la cámara en tercera persona estará disponible a partir del viernes 5 de diciembre de 2025 para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y Ubisoft Store. Es verdad que todavía se demora unos meses, pero llega a tiempo para aprovechar el tirón de popularidad que tendrá con el estreno de la tercera parte de la saga cinematográfica: Avatar: Fuego y Cenizas.