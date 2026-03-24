El genial juego de carreras Horizon Chase Turbo será retirado de las tiendas por culpa de Epic Games

Recientemente reportamos que, en un desesperado intento por reducir gastos, Epic Games decidió despedir más de 1000 empleados y cerrar varios modos de juego de Fortnite. Esta acción ha sido muy impopular y está la empresa está recibiendo justas críticas, pero las cosas son aún peores de lo que aparentan. Otra víctima de las malas decisiones de Tim Sweeney es el excelente juego de carreras Horizon Chase y su versión mejorada para PC y consolas Horizon Chase Turbo, que serán retiradas pronto de las tiendas.

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Nos enteramos de esto mediante una publicación en las cuentas oficiales de redes sociales de la serie. Esta dice: «la versión original de Horizon Chase y Horizon Chase Turbo no estarán disponibles para ser descargadas a partir del 1 de junio».

The original version of Horizon Chase and Horizon Chase Turbo will no longer be available to download, starting on June 1st. The race continues in Horizon Chase 2, which is available on iOS, PC through the Epic Games Store and consoles.https://t.co/5uYo5x7aHs — Horizon Chase 2 is OUT on PlayStation and Xbox 🏁 (@HorizonChase) March 24, 2026

Horizon Chase fue desarrollado para teléfonos móviles por el estudio brasileño entonces conocido como Aquiris y lanzado en 2015. Unos años después, en 2018, lanzaron una excelente versión mejorada para PC y consolas llamada Horizon Chase Turbo. El juego estaba claramente inspirado en juegos de carreras de la era de los 16-bit como Outrun y Top Gear — la banda sonora fue compuesta por Barry Leitch, el legendario compositor de la música de ese juego.

Aquiris lanzó la secuela, Horizon Chase 2, en dispositivos móviles en 2022 y en los años siguientes llegó también a consolas y PC. Aunque esta versión también es excelente —excepto en Nintendo Switch, donde tiene notables problemas de rendimiento— y agrega un modo de juego en línea, hay quienes prefieren Horizon Chase Turbo por su variedad de pistas y el sistema de gasolina, que no está presente en la segunda parte.

En 2023, Aquiris fue comprado por Epic Games y pasó a llamarse Epic Games Brasil. Eso significa que Epic Games es la dueña de la franquicia Horizon Chase y que la decisión de quitar el primer juego de las tiendas es de ellos, seguramente como parte de su obsesión por reducir costos. Al momento de hacer esta nota no conocemos el destino de los miembros del estudio, pero tememos lo peor.

Horizon Chase y Horizon Chase Turbo van a estar a la venta en las tiendas digitales solamente hasta el lunes 1 de junio de 2026. Aunque sé que en estos momentos no estamos interesados en darle dinero a Epic Games, este es un excelente juego de carreras que definitivamente vale la pena tener. Una vez adquirido, pueden seguirlo descargando incluso después de que sea removido de PS Store, Xbox Store, Nintendo eShop, Steam, Epic Games Store, Google Play y App Store.

You will continue to be able to download your owned copy. — Horizon Chase 2 is OUT on PlayStation and Xbox 🏁 (@HorizonChase) March 24, 2026

La industria de los videojuegos no puede seguir así.