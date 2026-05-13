El gran final de la historia del mundo virtual llegará en el juego de acertijos The Talos Principle 3

El estudio independiente Croteam y la distribuidora Devolver Digital revelaron que la intrigante duología de juegos de acertijos y temas filosóficos The Talos Principle en realidad es una trilogía. Acaban de anunciar The Talos Principle 3, el capítulo final de la historia de este reino virtual que nos presentará nuevos desafíos en un viaje cósmico a través de decenas de mundos.

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Pueden ver el corto avance del anuncio a continuación. No revela detalles sobre su jugabilidad ni los nuevos ‘puzles’ que tendrá, pero al menos nos da una idea de su tono y los mundos que visitaremos. Tampoco revela una fecha de estreno oficial, pero sabemos que llegará a la consola PlayStation 5 y a PC mediante Steam en el año 2027.

La descripción oficial de la trama del juego reza lo siguiente:

Como si despertaras de un sueño intranquilo, te encontrás en un mundo extraño y contradictorio, repleto de templos en ruinas y puestos científicos abandonados: la Anomalía, el único lugar del universo donde las leyes de la física no funcionan como deberían. Tus recuerdos están fragmentados, pero sabés que viniste aquí por una razón. Con la tarea de resolver una serie de puzles cada vez más complejos, revivirás tu vida como explorador y, con ella, la historia del mundo que la humanidad ha construido. Algunos dicen que la Anomalía es el Paraíso. Otros dicen que es el Infierno. La única certeza es que te espera el juicio.

Tambien podemos ver algunas imágenes a continuación.

Los desarrolladores dicen que tendremos mecánicas tanto nuevas como familiares a la hora de resolver puzles y que la historia continuará su exploración de la vida, la muerte y lo sublime. La banda sonora será completamente nueva y estará de nuevo a cargo del compositor Damjan Mravunac.

Si ansían jugar The Talos Principle 3 y no pueden esperar a que llegue, siempre pueden revisitar el primer juego de esta trilogía en la versión remasterizada llamada The Talos Principle: Reawakened, disponible para múltiples plataformas.