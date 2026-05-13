Videojuegos

El gran final de la historia del mundo virtual llegará en el juego de acertijos The Talos Principle 3

Talos tiene principios, pero también finales.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

El estudio independiente Croteam y la distribuidora Devolver Digital revelaron que la intrigante duología de juegos de acertijos y temas filosóficos The Talos Principle en realidad es una trilogía. Acaban de anunciar The Talos Principle 3, el capítulo final de la historia de este reino virtual que nos presentará nuevos desafíos en un viaje cósmico a través de decenas de mundos.

Pueden ver el corto avance del anuncio a continuación. No revela detalles sobre su jugabilidad ni los nuevos ‘puzles’ que tendrá, pero al menos nos da una idea de su tono y los mundos que visitaremos. Tampoco revela una fecha de estreno oficial, pero sabemos que llegará a la consola PlayStation 5 y a PC mediante Steam en el año 2027.

- Publicidad -

La descripción oficial de la trama del juego reza lo siguiente:

Como si despertaras de un sueño intranquilo, te encontrás en un mundo extraño y contradictorio, repleto de templos en ruinas y puestos científicos abandonados: la Anomalía, el único lugar del universo donde las leyes de la física no funcionan como deberían. Tus recuerdos están fragmentados, pero sabés que viniste aquí por una razón.

Con la tarea de resolver una serie de puzles cada vez más complejos, revivirás tu vida como explorador y, con ella, la historia del mundo que la humanidad ha construido. Algunos dicen que la Anomalía es el Paraíso. Otros dicen que es el Infierno. La única certeza es que te espera el juicio.

Tambien podemos ver algunas imágenes a continuación.

Los desarrolladores dicen que tendremos mecánicas tanto nuevas como familiares a la hora de resolver puzles y que la historia continuará su exploración de la vida, la muerte y lo sublime. La banda sonora será completamente nueva y estará de nuevo a cargo del compositor Damjan Mravunac.

Si ansían jugar The Talos Principle 3 y no pueden esperar a que llegue, siempre pueden revisitar el primer juego de esta trilogía en la versión remasterizada llamada The Talos Principle: Reawakened, disponible para múltiples plataformas.

Más juegos publicados por Devolver

Que no te «coma la pantalla» en Dark Scrolls, ya jugamos el nuevo juego de los creadores de Gato Roboto y Gunbrella
 Que no te «coma la pantalla» en Dark…
Sumerian Six, el juego de tácticas y sigilo en la 2da Guerra Mundial con magia y ciencia ficción, llegará a consolas
 Sumerian Six, el juego de tácticas y sigilo…
Reigns: The Witcher – Primeras impresiones
 Reigns: The Witcher – Primeras impresiones
Estos son los dos nuevos personajes de Ball x Pit que llegan en la actualización gratis de enero
 Estos son los dos nuevos personajes de Ball…
El DLC Woolhaven de Cult of The Lamb ya tiene fecha de lanzamiento, nuevo tráiler y presentación especial
 El DLC Woolhaven de Cult of The Lamb…
Destruye el pasado con un mazo en el nuevo juego de los creadores de The Cosmic Wheel Sisterhood
 Destruye el pasado con un mazo en el…
Más de:
The Talos Principle 3 The Talos Principle 3
Persona 4 Revival: filtran cuándo podría ser el lanzamiento del remake
Revelamos cuáles son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para mayo de 2026
Ya podemos ver cómo son las skins de los personajes de Overwatch en Fortnite: fecha, detalles y nuevo punto de interés de la colaboración
Stranger Than Heaven: el tema principal interpretado por Ado y Snoop Dogg no ha sido lanzado y esta en el Top 10 de los más escuchado
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced y Unsolved Hunts anuncian la búsqueda del tesoro Gold & Crystal
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Persona 4 Revival: filtran cuándo podría ser el lanzamiento del remake
No hay comentarios

Lo último

Pokémon Deluxe Character Guide, un brillante libro guía definitivo que cubre de la región Kanto a Paldea con páginas y cubierta en alta calidad
Cultura POP
Razer presenta el teclado Huntsman V3 Tenkeyless 8KHZ, perfecto para esports con latencia ultrabaja
Tecnología
Captain Tsubasa 2: World Fighters, el nuevo juego ya tiene fecha de lanzamiento y presencia de las selecciones de México, Uruguay y Argentina
Videojuegos
Como si se tratase de Dr. Stone, Nvidia planeaa trasladar la infraestructura de IA a la órbita terrestre ante límites en el planeta
Tecnología