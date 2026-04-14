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El inmenso mapa de la región Kanto en Japón para Forza Horizon 6

¿Otro remake de Kanto?

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El estudio Playground Games compartió el mejor vistazo hasta la fecha a su mapa completo de Japón para Forza Horizon 6. El juego traslada el Festival Horizon a los bellos paisajes de Japón a partir del 19 de mayo para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Si bien ya habíamos visto fragmentos del juego y algunos de los 550 coches reales que podrás usar, esta es la primera vez que Playground comparte el mapa completo, mostrando cómo pasaremos de la expansión urbana a los exuberantes campos.

«¡Este es Horizon Japón! Desde las emblemáticas calles del centro de Tokio hasta los nevados Alpes japoneses, Forza Horizon 6 presenta nuestro mapa más denso y vertical hasta la fecha», anunció el equipo en redes sociales junto a un mapa detallado del próximo juego de carreras.

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Los fanáticos han estado muy ocupados haciendo zoom para familiarizarse con el circuito, señalando zonas posiblemente divertidas pero endiabladamente difíciles, y algunos expresando que parece un poco «pequeño», especialmente la ciudad. No tenemos ninguna referencia de escala, así que es imposible saber con exactitud cómo se comparará con sus predecesores.

De acuerdo con Playground, se supone que Tokio es «cuatro veces más grande que la ciudad en Forza Horizon 5«. Un fan superpuso el mapa de Forza Horizon 5 sobre el nuevo, usando las pistas de los aeropuertos para estimar su posición y darnos una mejor idea del tamaño y la escala. También podemos ver el Monte Akina, el circuito de Nikko o Tsukuba, algunas carreteras muy densas y complejas, además de una autopista que parece rodear todo el mapa.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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