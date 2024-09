El inminente anuncio de PS5 Pro se daría en esta presentación técnica de Sony

Sony podría haber confirmado por error el nombre de su rumoreada versión actualizada de PlayStation 5 (PS5 Pro) antes de su presentación oficial. Se descubrió que un video no listado en la cuenta oficial de PlayStation en YouTube se titulaba «PS5 Pro». Desde entonces, el video ha sido retitulado como «Presentación técnica de PS5 a cargo de Mark Cerny».

Esta presentación técnica se transmitirá en YouTube a las 8 am PT / 11 am ET (10:00 am hora Colombia) y durará aproximadamente nueve minutos. El video no listado es un breve adelanto de la presentación, que muestra el logotipo de PS5, el texto «el viaje continúa», seguido de fechas y horas. Aunque Sony no ha publicado oficialmente el tema de la presentación, el título del video confirmaba que la presentación técnica se referirá a un PlayStation 5 Pro o PS5 Pro.

La anticipación y la especulación sobre PS5 Pro han aumentado en las últimas semanas. Después que Dealabs filtrara un supuesto diseño en agosto, la propia Sony puede haber anunciado la actualización de la consola en una imagen del aniversario 30 de PlayStation a principios de este mes. El nombre «Pro» proviene de la consola PS4 Pro de anterior generación.

El precio y las especificaciones técnicas exactas de la consola aún se desconocen. En marzo, se filtraron especificaciones y un informe de Digital Foundry que afirmaban que PS5 Pro tendría una GPU más potente y un trazado de rayos mejorado. A principios de septiembre, un analista especuló que el modelo Pro costaría $650 y que la PS5 básica no sufriría una reducción de precio.

Vía: Gematsu