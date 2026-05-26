El iPod y las revistas Playboy continúan en la versión de Metal Gear Solid 4 de la Master Collection Vol.2

El pasado 12 de febrero conocimos la fecha de lanzamiento y las diferentes ediciones que tendrá la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2. Ahora, a tres meses del lanzamiento de la segunda colección de juegos de Metal Gear, Konami ha iniciado la campaña de mercadeo en Japón rumbo al lanzamiento del título. Es así que como parte de esta campaña, en el popular canal de YouTube japonés Washagana TV se presentaron los primeros 60 minutos de la versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots presente en la Master Collection Vol.2.

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La jugabilidad de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots fue presentada por el seiyu Nakamura Yuuichi y Mafia Kajita, escritor y periodista de videojuegos de 4Gamer. Cabe resaltar, que esta es la primera ocasión en que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots se ejecuta de manera oficial en una plataforma distinta a su consola nativa, la PlayStation 3.

El iPod y las revistas Playboy no han sido reemplazadas

Durante la transmisión se observó la presencia de productos licenciados como el objeto iPod. Este es empleado por los jugadores para reproducir música y algunos programas de radio que vienen en MGS4. De igual forma, se mostró al personaje Snake recolectando una revista Playboy. Este elemento sirve para distraer a los enemigos al colocarlo sobre el suelo del escenario. Pero en l cuarta entrega se uso la licencia de la popular revista para adultos estadounidense.

La permanencia de estas marcas podría sugerir que otros productos con licencias como Mountain Dew, Walkman, Doritos y Uniqlo, podrían mantenerse en el juego. Sin embargo, al no ser estos objetos tan importantes como el iPod o las revistas para el juego, puede que no se encuentren en la versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots presente en la Master Collection Vol.2. No obstante, las referencias visuales a la consola PlayStation 3, como el control DualShock es normal que cambien según la plataforma.

¿Cuál la fecha de lanzamiento de la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2?

El título formará parte de Metal Gear Solid Master Collection Vol.2, cuyo lanzamiento global está programado para el 27 de agosto. Este juego estará disponible en las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC. La colección incluirá también Metal Gear Solid: Peace Walker y la entrega para Game Boy del año 2000, Metal Gear Solid: Ghost Babel. Cada obra contará con un libro de escenarios con los textos del juego y un libro maestro con información detallada de la trama y los personajes.

Fuente: @WasyaganaTV