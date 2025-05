El juego cancelado de Pantera Negra iba a usar el ‘sistema némesis’ de un modo muy interesante

El pasado miércoles 28 de mayo del 2025 reportamos que Electronic Arts había cancelado su anunciado juego basado en el superhéroe de Marvel Comics Black Panther y que había despedido a todos los miembros de su equipo desarrollador Cliffhanger Games. Ahora nos enteramos de algunos detalles extra que habrían podido hacer que este juego de Pantera Negra fuera algo especial, como que iba a usar el sistema némesis que hizo memorable a cierto juego del universo de El Señor de los Anillos.

Gracias a un reportaje del periodista Jason Schreier para Bloomberg aprendimos que el plan —de acuerdo a personas familiarizadas con el desarrollo que hablaron de forma anónima— era tener varios héroes controlables entre los que estaban T’Chlla, su hermana Shuri y su rival Killmonger. Los personajes no elegidos se convertirían en competidores por conseguir el manto de Pantera Negra, pero podíamos formar relaciones de amistad y enemistad con ellos que alterarían el desarrollo. También enfrentaríamos a una invasión de Skrulls y estos aliens cambiaformas podrían hacerse pasar por aliados, recordarían sus encuentros con los jugadores y cambiarían su comportamiento de acuerdo a ellos.

Aquellos que han jugado Middle-Earth: Shadow of Mordor reconocerán que estas ideas para el cancelado juego de Pantera Negra suenan muy similares al sistema némesis de los orcos de ese juego. Esto no resulta nada extraño si recordamos que Cliffhanger Studios fue fundado por veteranos de Monolith que trabajaron en ese título. Recordemos también que aunque Warner Bros. Games tiene la patente sobre ese sistema, no pueden impedir que otros juegos usen mecánicas similares.

Estas noticias nos entristecen bastante porque de verdad teníamos muchas ganas de probar el juego de Black Panther. El también cancelado juego de la Mujer Maravilla que estaba haciendo Monolith y que también iba a usar el sistema némesis también fue cancelado y despidieron a su equipo. Parece que no volveremos a ver esas divertidas mecánicas en un videojuego.

Ojalá esta ola de despidos en la industria que ya lleva más de dos años termine pronto.