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El juego colombiano Vultures: Scavengers of Death aplaza su fecha de lanzamiento

Los gallinazos revolotearán un poco más.

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Uno de los juegos qué más esperábamos jugar en abril se ha convertido en uno de los juegos que más esperamos del próximo mes. Vultures: Scavengers of Death el juego del estudio independiente colombiano Team Vultures inspirado en Resident Evil y RPG tácticos ha visto su fecha de lanzamiento aplazada un par de semanas.

El juego estaba planeado para el 28 de abril, pero ahora su fecha de lanzamiento será el miércoles 13 de mayo de 2026.

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De acuerdo al comunicado oficial publicado en la cuenta del juego en la red social Twitter, la decisión de aplazar el juego se hizo tras la implementación de un sistema de mejoras que fue solicitado por la comunidad. Para implementarlo adecuadamente y asegurar la mejor experiencia posible, van a necesitar un poco más de tiempo.

El equipo también dice que «prefieren demorarse y hacer las cosas bien que lanzar algo que no tiene el estándar que los jugadores merecen. Ese poco más de tiempo hará una diferencia real y los jugadores la van a sentir cuando lo jueguen».

Si quieren conocer más sobre Vultures: Scavengers of Death los invitamos a leer la entrevista que hicimos a los desarrolladores.

Cuando Vultures: Scavengers of Death finalmente salga a la venta en su nueva fecha de lanzamiento, será exclusivo para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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