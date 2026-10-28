El juego creativo Toca Boca World recibe la colaboración KPop Demon Hunters y esto es lo que incluye

Anteriormente reportamos la colaboración de KPop Demon Hunters con la aplicación de juego creativo para niños Toca Boca World, disponible para descargar gratis en dispositivos móviles iOS y Android, así como Google Play para PC y Amazon Appstore. Este paquete ‘crossover’ con Rumi, Mira y Zoey de Huntr/X más los Saja Boys ya está disponible y hasta el 1ro de febrero del 2027.

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La llegada de KPop Demon Hunters a Toca Boca World incluye 15 atuendos, 21 accesorios, 9 peinados y 23 rasgos faciales con los que podrás experimentar. Además de este paquete de estilo, también estarán disponibles de forma gratuita dentro del juego cuatro canciones de la película. Los jugadores pueden poner banda sonora a sus historias con los temas ‘How It’s Done’, ‘Golden’, ‘Soda Pop’ y ‘Your Idol’ hasta el 23 de noviembre del 2026.

«Los temas de la autoexpresión y la aceptación de todas las facetas de uno mismo están presentes en todo lo que creamos. Sabemos que la creatividad empodera, y resulta sumamente emocionante ver una fuerza tan poderosa en este ámbito. Además, en el caso de KPop Demon Hunters, este mensaje se transmite con muchísimo estilo».

Pásate por la oficina de correos en Toca Boca World el 30 de octubre y el 6 de noviembre para reclamar dos entregas más de regalos espectaculares. Actualmente se pueden encontrar cartas Magic, sets de LEGO, figuras Hot Toys, libro arte y muchos más productos de las Huntr/X, así como otra colaboración con Monopoly de Hasbro.