Videojuegos

El juego creativo Toca Boca World recibe la colaboración KPop Demon Hunters y esto es lo que incluye

Colecciónalas todas, también a los Saja Boys.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Anteriormente reportamos la colaboración de KPop Demon Hunters con la aplicación de juego creativo para niños Toca Boca World, disponible para descargar gratis en dispositivos móviles iOS y Android, así como Google Play para PC y Amazon Appstore. Este paquete ‘crossover’ con Rumi, Mira y Zoey de Huntr/X más los Saja Boys ya está disponible y hasta el 1ro de febrero del 2027.

La llegada de KPop Demon Hunters a Toca Boca World incluye 15 atuendos, 21 accesorios, 9 peinados y 23 rasgos faciales con los que podrás experimentar. Además de este paquete de estilo, también estarán disponibles de forma gratuita dentro del juego cuatro canciones de la película. Los jugadores pueden poner banda sonora a sus historias con los temas ‘How It’s Done’, ‘Golden’, ‘Soda Pop’ y ‘Your Idol’ hasta el 23 de noviembre del 2026.

- Publicidad -

«Los temas de la autoexpresión y la aceptación de todas las facetas de uno mismo están presentes en todo lo que creamos. Sabemos que la creatividad empodera, y resulta sumamente emocionante ver una fuerza tan poderosa en este ámbito. Además, en el caso de KPop Demon Hunters, este mensaje se transmite con muchísimo estilo».

Pásate por la oficina de correos en Toca Boca World el 30 de octubre y el 6 de noviembre para reclamar dos entregas más de regalos espectaculares. Actualmente se pueden encontrar cartas Magic, sets de LEGO, figuras Hot Toys, libro arte y muchos más productos de las Huntr/X, así como otra colaboración con Monopoly de Hasbro.

🎤

KPop Experience

KPop Demon Hunters continúa cazando fantasmas en Monopoly Go, además del juego de mesa de Hasbro y las cartas Deal
KPop Demon Hunters continúa cazando fantasmas en Monopoly…
KPop Demon Hunters llega pronto a la app para niños Toca Boca World, con Rumi, Mira y Zoey en un nuevo estilo
KPop Demon Hunters llega pronto a la app…
La secuela de la película KPop Demon Hunters tendrá un amplio estreno en cines, antes de su ‘streaming’ por Netflix
La secuela de la película KPop…
Así son las cartas de KPop Demon Hunters de Magic: The Gathering con las Huntr/X y Saja Boys
Así son las cartas de KPop…
Las cartas Magic: The Gathering de Secret Lair se preparan para lanzar pronto la colección de KPop Demon Hunters
Las cartas Magic: The Gathering de…
Pocketpair quisiera llevar Palworld a Switch 2, pero entre demandas es mejor no anticipar nada
Capcom suspende la venta de Street Fighter V, por los problemas de seguridad en el lenguaje de programación (PHP)
Virtue and a Sledgehammer – Reseña (PC)
Primera mirada a las skins de One Piece, nuevo mapa y más de la minitemporada anime de Fortnite: Cazatesoros
Filtran tráiler del juego cancelado Transformers: Reactivate y lucía tristemente genial
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Pocketpair quisiera llevar Palworld a Switch 2, pero entre demandas es mejor no anticipar nada
No hay comentarios

Lo último

Tamagotchi Nano Colorful: Mametchi Memories festeja 30 años de mascotas virtuales con su personaje «Tamás» popular
Cultura POP
EVO Brasil 2027: fechas, torneos, inscripciones, precios y todo lo que necesitan saber sobre el primer EVO de Latinoamérica
Esports
Tetsuya Chiba, autor de Ashita no Joe, ha fallecido a los 87. Este es su legado y palabras de despedida de otros mangaka
Anime y Manga
Pokémon Unite dejará de funcionar – Fecha, hora y detalles del fin del servicio
Videojuegos