El juego de carreras en mundo abierto de los creadores de Forza ha sido abandonado por Amazon Games

Amazon continúa su retirada del mundo de los videojuegos.

Lectura de 2 min

Maverick Games —el estudio formado por exdesarrolladores de Forza Horizon, incluyendo a su director creativo Mike Brown— está en problemas. En el año 2024 habían anunciado un acuerdo con Amazon Games para publicar su primer juego, el cual sería un juego de carreras en mundo abierto, pero esa distribuidora anunció que se retira de ese trato y el juego ha quedado en el limbo.

La publicación The Game Business reporta que Amazon ya no se encargará de publicar el juego de ese estudio británico. Esto es parte de su progresiva retirada del mundo de los videojuegos debido al fracaso de prácticamente todas sus iniciativas y proyectos. En 2025 anunció despidos que afectaron enormemente a sus estudios y canceló todas las futuras actualización para su más exitoso título New World. También canceló el anunciado MMO de El Señor de los Anillos y los únicos juegos que publicará y que siguen vivos son las nuevas entregas de Tomb Raider anunciadas para 2026 y 2027.

El único lado bueno de esta noticia es que el juego de carreras de Maverick Games no ha sido cancelado y el estudio no ha sido cerrado. Todavía tienen la opción de buscar otra empresa que se encargue de la publicación de este título y Mike Brown anunció que «ya están en contacto con asociados que están interesados». Pero tomando en cuenta la actual situación de la industria de los videojuegos y que este es un título AAA de alto presupuesto, encontrar un nuevo ‘publisher’ podría resultar complicado.

Les deseamos toda la suerte al equipo de Maverick Games. Esperamos que pronto tengan un nuevo distribuidor y que puedan seguir trabajando en su juego sin problemas.

