Bandai Namco prometió con anterioridad que el juego de cartas Digimon Alysion llegaría a dispositivos móviles en 2026. Ya está disponible en las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android. Es gratuito –o free-to-play– tanto en la App Store como en Google Play. Quienes ya conozcan el juego de cartas coleccionables (TCG) de Digimon podrán adaptarse a este título con mayor facilidad, gracias a las similitudes entre ambos.
Una de las últimas actualizaciones sobre Digimon Alysion se produjo a finales del pasado octubre, cuando Bandai Namco confirmó la apertura del registro previo. En aquel entonces, se informó que tras superar los 450.000 registros, se había añadido una recompensa adicional. Si decides empezar a jugar, esto es lo que encontrarás esperándote como regalo.
- BD-01 Ticket x 10
- BD-02 Ticket x 10
- BD-03 Ticket x 10
- BD-04 Ticket x 10
- BD1-02 Gemmon card x 1
- BT1-010 Aguman (Alt-Art) card x 1
- BT1-025 WarGreymon card x 1
- BT1-044 Metal Garurumon card x 1
- BT1-084 Omnimon card x 1
- SEC Decryption Ticket x 1
Bandai Namco también confirmó que los primeros sobres de cartas que estarán disponibles para su compra dentro del juego serán BD-01 New Evolution, BD-02 Ultimate Power, BD-03 Union Impact y BD-04 Great Legend. Es posible adquirir llaves de desbloqueo de misiones de mazo por 250 DigiGems cada una, las cuales permiten acceder a misiones para desbloquear mazos iniciales y mazos de iniciación. Además, se puede optar por un pase de batalla prémium por 750 DigiGems, o bien por una versión de dicho pase que incluye una bonificación de experiencia por 1700 DigiGems. Estas son todas las llaves de desbloqueo de misiones de mazo disponibles.
- Deck Missions Unlock Key [ST-01 GAIA RED]
- Deck Missions Unlock Key [ST-02 COCYTUS BLUE]
- Deck Missions Unlock Key [ST-03 HEAVEN’S YELLOW]
- Deck Missions Unlock Key [ST-04 GIGA GREEN]
- Deck Missions Unlock Key [ST-05 MACHINE BLACK]
- Deck Missions Unlock Key [ST-06 VENOMOUS VIOLET]
- Deck Missions Unlock Key [EN-01 GALLANTMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-02 BIYOMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-03 ULFORCEVEEDRAMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-04 IMPERIALDRAMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-05 GOMAMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-06 SHINEGREYMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-07 PALMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-08 DEVIMON & MYOTISMON]
- Deck Missions Unlock Key [EN-09 DIABOROMON]
Digimon Alysion está disponible en dispositivos móviles iOS y Android en todo el mundo, mientras que en el sitio oficial del juego se pueden encontrar muestras de la novela ligera original Digimon Liberator y del webcómic con el que se conecta.