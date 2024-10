El juego de Death Note para PlayStation 4 y 5 ha sido registrado en Taiwán

El próximo 1 de diciembre, el manga Death Note de Takeshi Obata cumple 21 años desde que debutó en las páginas de la revista semanal Shonen Jump de la editorial Shueisha. Así que es normal que como parte de una celebración de 20 años, se esté llevando a cabo el desarrollo algún juego de la franquicia Death Note. A qué género pertenecerá este juego de Death Note para PlayStation 4 y 5, no lo sabemos. Sin embargo, desde junio de este año alertamos que Shueisha Inc. registró dos marcas de la franquicia Death Note y que una de estas podría ser un juego.

¿Cuál es el nombre del juego de Death Note para PlayStation 4 y 5?

Ahora, la noticia sobre el juego de Death Note para PlayStation 4 y 5 vuelve a salir a la luz. Esto debido a que hoy fue registrado el nombre Death Note: Killer Within ante El Comité de Clasificación de Juegos Digitales de Taiwán. Adicionalmente, el nombre Death Note: Killer Within también fue registrado el 12 de junio en Europa y Japón. Finalmente, el título también se reportó como registrado el 20 de junio en los Estados Unidos.

El nombre traducido del chino tradicional seria Death Note: Shadow Mission. También, la misma pagina de Taiwán revela que Killer Within es el nombre oficial en ingles del juego de Death Note.

En el registro se evidencia que Death Note: Killer Within será distribuido por Bandai Namco. No obstante, reiteramos que se desconoce el género y equipo de desarrollo de Bandai Namco que está a cargo de este juego de Death Note para PlayStation 4 y 5. Es probable que durante la semana de Jump Festa 2025 conozcamos algún detalle menor de Death Note: Killer Within. Pero hay que tener en cuenta que, por el momento, Death Note no está listado como parte de ninguno de los escenarios de Jump Festa 2025.

¿Cuándo es Jump Festa 2025?

Si se preguntan cuándo es Jump Festa 2025 no se preocupen. Ya que, este año Jump Festa 2025 se llevará a cabo del 21 al 22 de diciembre del 2024 en el centro de convenciones Makuhari Messe ubicado en la prefectura de Chiba. Este año, Shueisha anunció las series que los asistentes podrán ver en cuatro escenarios. De estos cuatro, el Red Stage es el que tiene los anuncios más importantes. Este es el escenario principal donde seguramente tendremos nuevas noticias sobre la película de Chainsaw Man, la nueva temporada de Spy x Family y Kaiju No. 8 entre otras.

Vía: Gematsu