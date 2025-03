El juego de estrategia de las Tortugas Ninja ya tiene fecha de lanzamiento

En diciembre de 2024 nos enteramos de la existencia de TMNT: Tactical Takedown, un juego de estrategia por turnos protagonizado por las Tortugas Ninja que está siendo desarrollado por el estudio independiente Strange Scaffold y finalmente tenemos más información, específicamente su fecha de lanzamiento.

De acuerdo al nuevo tráiler del juego, publicado en el canal oficial del estudio desarrollador en YouTube, este juego se pondrá a la venta el jueves 22 de mayo de 2025. Pueden ver este avance a continuación.

TMNT: Tactical Takedown se desarrolla en un futuro en el que tanto el maestro Splinter como Destructor han muerto. Karai se ha hecho con el control del Clan del Pie y las tortugas deben unirse para derrotarla. El juego se muestra como una planeación táctica de los enfrentamientos contra los enemigos.

La fecha de lanzamiento que dimos para este juego de estrategia por turnos de las Tortugas Ninja es para la versión de PC que estará disponible exclusivamente en Steam, donde ya pueden agregarlo a su lista de deseados y descargar la demo gratis. De momento no han anunciado su posible llegada a consolas. Aunque no han anunciado aún cuál será su precio, seguramente será más barato que comprar todas las ‘skins’ de estos personajes en Call of Duty: Black Ops 6.