El juego de John Wick está a punto de desaparecer

Uno de los personajes más importantes y queridos del cine en la última década dio el salto al mundo de los videojuegos a finales de 2020 en un título que resultó injustamente incomprendido e ignorado. John Wick Hex es un juego supremamente interesante de los creadores de Thomas Was Alone y Volume que tristemente está por desaparecer.

Mediante un escueto comunicado publicado en Steam, la distribuidora Big Fan Games —el brazo de Devolver Digital que se encarga de los juegos con licencias como éste— anunció que este juego basado en el universo de John Wick será retirado de todas las plataformas (Steam, Epic Games Store, GoG, Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store y más) a partir del jueves 17 de julio de 2025. Parece que la distribuidora no pudo llegar a un acuerdo con los dueños de la propiedad intelectual para mantener vivo este título.

Si ya tienen el juego en sus bibliotecas, no se preocupen. Seguirá disponible para descarga siempre que lo necesiten. Sin embargo, ya no se podrá comprar más.

Hasta donde sabemos, este no fue un éxito de ventas y tampoco fue un gran éxito con la crítica. Hasta hace poco, tenía reseñas «Variadas» en Steam y los comentarios negativos se enfocaban en su complejo sistema de juego y alta dificultad. A diferencia de lo que muchos podrían pensar basados en la franquicia en que está basado, este no es un juego de acción y disparos sino un título de estrategia. La idea es elegir rápidamente una serie de acciones en la arena de combate en una línea de tiempo para que luego el asesino ‘Baba Yaga’ ejecute sus movimientos con la vistosidad que vemos en las películas.

Algunos consideraron que este sistema era una forma muy inteligente e interesante de representar los tiroteos y peleas de los filmes, otros los encontraron frustrantes.

Si quieren jugar John Wick Hex antes de que desaparezca de las tiendas digitales, deben saber que está disponible para PC, Mac, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. La oferta más barata es la de GoG con un 80% de descuento (3.99 dólares, alrededor de 16.000 pesos colombianos). El juego tuvo lanzamiento físico para algunas plataformas.

Aunque no es el mejor juego del mundo y no era lo que algunos fans del personaje de Keanu Reeves esperaban, este es un juego interesantísimo que no debería desaparecer de esta manera. El tema de las licencias que caducan debería ser resuelto a nivel legislativo para todo el mundo para evitar que esto siga sucediendo.